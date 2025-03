Raducanu, racconto drammatico sullo stalker: "Faticavo a respirare, piangevo e non vedevo la palla"

Era il 18 febbraio quando, durante il torneo Wta di Dubai , Emma Raducanu lasciava il campo durante il match contro Karolina Muchova . Al termine del secondo game, la giocatrice statunitense aveva riconosciuto lo stalker che da tempo la stava perseguitando. In suo aiuto erano immediatamente corse la giudice di sedia e la sua avversaria. Le immagini della sua reazione avevano fatto il giro del web e impressionato il mondo. L'uomo è stato successivamente arrestato , e per lui è arrivato il divieto assoluto di assistere a tutte le partite del circuito femminile. A poche settimane dall'accaduto, Raducanu è tornata a parlare di quanto successo.

Raducanu e lo stalker: il racconto

"Ho visto l’uomo nel primo game del match e subito mi sono detta: ‘Non so come farò a terminare la partita’. Non riuscivo a vedere la pallina a causa delle lacrime - le sue parole durante una conferenza stampa al Wta di Indian Wells -. Riuscivo a malapena a respirare. Avevo bisogno di una pausa, è l’unica cosa che ho pensato. I primi quattro game mi sono scappati perché con la testa non ero presente". La tennista ha poi aggiunto: "Non si trattava del primo caso. Ce ne sono stati due. Il secondo mi ha fatta davvero spaventare, il primo pareva più simile a un fan che si avvicina. Penso sia stato un grande shock", ha concluso la statunitense, che nel torneo sul cemento della California farà il suo esordio contro