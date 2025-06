Sinner, la frase sui tre match point con Alcaraz: “Ci ho fatto pace…”

ROMA – Jannik Sinner torna a parlare della finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, e in particolare di quei tre match point sfumati che hanno lasciato l’amaro in bocca a tutto il tennis italiano. Il tempo però inizia a fare il suo lavoro, e Jannik – intervistato dal Der Spiegel durante il torneo di Halle – appare più sereno, pronto a trasformare quella delusione in esperienza. “Ho cercato di tenere il telefono lontano, abbastanza da non poterlo raggiungere subito. Ma poi ho guardato gli highlights. Ho rivisto i match point. È chiaro, certe cose non si dimenticano facilmente. Però non lo vedo come qualcosa di negativo. Ricordare certe situazioni può essere utile: la prossima volta, saprò cosa fare in modo diverso”.