Sinner e la risposta da campione: "Roland Garros? Dipende da come la vedi..."

Sinner torna sulla finale del Roland Garros

È tempo di voltare pagina per. Dopo la dolorosa sconfitta subita nella finale delcon tre match point consecutivi a favore contro, il numero uno al mondo ripartirà dall'erba dell', dove guiderà l'ordine delle teste di serie. Un appuntamento importante non solo dal punto di vista della classifica per l'azzurro, che in Germania difende il titolo conquistato lo scorso anno, ma anche per preparare nel migliore dei modi il torneo di, terzo Slam della stagione.

Alla vigilia dell'inizio del torneo, Sinner è tornato a parlare della finale del Roland Garros ai microfoni di Sky Sport: "La settimana dopo Parigi è stata molto tranquilla. Sono stato con i miei genitori, ho fatto una grigliata, ho giocato a ping pong con gli amici proprio quello che mi serviva dopo un torneo importante e ora sono qua per una nuova grande sfida. Ci saranno sicuramente nuove difficoltà perché è una superficie diversa, ma sono contento". Il numero uno al mondo ha aggiunto: "La cosa più importante è far vedere che siamo atleti e diamo tutto, è stata una partita incredibile di altissimo livello, non è finita come volevo, succede anche ai migliori al mondo, ma dipende da come la si vede. O la vedi con i tre match point mancati, o la vedi come la miglior partita che ho giocato sulla terra, ho giocato più di 5 ore senza lamentarmi di niente. Succede".