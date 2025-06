Cobolli-Shapovalov diretta Halle: segui la sfida di oggi

HALLE (GERMANIA) - Dopo la grande vittoria contro Fonseca, Flavio Cobolli è pronto ad affrontare il canadese Shapovalov, negli ottavi di finale del torneo di Halle. Per raggiungere i quarti, l'azzurro dovrà battere un avversario ostico, capace di una prova straordinaria contro il francese Humbert nel primo turno. Segui tutti gli aggiornamenti...

13:02

Cobolli chiude il primo set al tie break

Flavio Cobolli vince il primo set, aggiudicandosi il tie break con il punteggio di 6-2.

13:01

Colpo di coda di Shapovalov: 5-2

Due mini break per il canadese, che prima sfrutta un errore in schiacciata dell'azzurro, poi chiude uno splendido dritto da fondo campo.

12:59

Cobolli domina il tie break 5-0

5-0 per l'azzurro in questo tie break: ora due servizi per Cobolli.

12:58

Cobolli avanti 3-0 al tie break

Ottima partenza di Cobolli, che ottiene un mini break e porta a casa i due punti sul servizio: 3-0 per l'azzurro al tie break.

12:57

Il primo set si decide al tie break: 6-6

Shapovalov è protagonista di un paio di colpi eccezionali, e di almeno tre errori banali. Cobolli tiene il servizio e porta il primo set al tie break.

12:52

Shapovalov torna avanti: 6-5

Cobolli vola sul 15-30, ma subisce la rimonta del tennista canadese, molto preciso al servizio. Shapovalov si riporta in vantaggio: 6-5.

12:49

Cobolli perde il servizio: Shapovalov pareggia

Occasione persa per Cobolli, che concede il break al tennista canadese, protagonista di un paio di punti spettacolari con il rovescio. Tutto torna in parità: 5-5.

12:43

Break per Cobolli: 5-4

Il tennista azzurro strappa il servizio a Shapovalov non concedendo neanche un punto all'avversario. Ora potrà servire per il primo set.

12:41

Cobolli in rimonta: 4-4

Cobolli annulla due break point a Shapovalov e poi riesce a chiudere il game ai vantaggi. Grande prova di carattere del tennista azzurro, che in un momento di difficoltà riesce ad emergere.

12:33

L'equilibrio non si rompe: 4-3 Shapovalov

Ancora un turno di servizio ben giocato dal tennista canadese, che concede solo un punto a Cobolli. Dopo i primi due turni di battuta (contrassegnati da due break), l'equilibrio non si rompe.

12:31

Cobolli perfetto al servizio: 3-3

Turno di battuta perfetto per Cobolli, che si porta sul 3-3: spettacolare un dritto da fondo campo all'incrocio delle linee.

12:29

Shapovalov soffre, ma tiene il servizio: 3-2

Il tennista canadese concede una palla break all'azzurro, ma riesce ad annullarla (grazie al servizio) e a chiudere il game ai vantaggi.

12:23

Cobolli pareggia: 2-2

Grande risposta di Cobolli, perfetto al servizio: l'azzurro pareggia e vola sul 2-2.

12:22

Shapovalov in scioltezza: 2-1

Dopo aver strappato il servizio a Cobolli, Shapovalov mantiene il game a zero.

12:17

Contro break di Shapovalov

Shapovalov strappa subito il servizio a Cobolli e pareggia: il canadese è molto aggressivo in risposta.

12:13

Cobolli strappa subito il servizio a Shapovalov: 1-0

Una serie di errori piuttosto banali per Shapovalov, che cede subito il servizio a Cobolli. Il canadese sbaglia diversi passanti da fondo campo.

12:09

Si parte

Inizia la sfida: primo servizio per Shapovalov

12:06

Riscaldamento in corso

Shapovalov in tenuta rossa e calzoncini gialli, Cobolli con un completo fluo (celeste, rosa e giallo) e senza berretto. I due tennisti hanno iniziato il riscaldamento in campo.

12:03

Entrano in campo Cobolli e Shapovalov

Flavio Cobolli, numero 27 al mondo e Denis Shapovalov, che occupa la 34esima posizione della classifica Atp, sono entrati in campo. Tra poco il via al riscaldamento.

11:58

Tutto pronto per la sfida tra Cobolli e Shapovalov

Tra pochi minuti avrà inizio il match tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov. In palio i quarti di finale del torneo di Halle

11:50

Cobolli-Shapovalov, i precedenti

La sfida di oggi tra Flavio Cobolli e Shapovalov, sarà il primo confronto tra i due tennisti.

11:37

Shapovalov, i numeri sull'erba

Shapovalov ha disputato fino ad oggi 42 gare sull'erba (nel circuito maggiore), vincendone venti. Il tennista canadese ha disputato il torneo di Halle solo nel 2023, quando venne eliminato agli ottavi di finale da Alexander Zverev.

11:33

Cobolli, obiettivo quarti di finale

Solo una volta nella sua carriera Flavio Cobolli è riuscito a raggiungere i quarti di finale in un torneo sull'erba: è accaduto ad Eastbourne nel 2024. Ora vuole provare a ripetersi.

11:31

Cobolli, rivivi l'impresa contro Fonseca

Nel primo turno del torneo di Halle, Flavio Cobolli ha vinto una gara emozionante, decisa al tie break del terzo set, contro il brasiliano Fonseca (LEGGI TUTTO...)

Halle - Owl Arena