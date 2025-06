Cobolli contro Fonseca diretta Halle: segui la sfida di oggi

13:28

Fonseca in scia, Cobolli tiene la battuta

Fonseca ha dei colpi veramente da fenomeno. Lungolinea di rovescio praticamente imprendibile per il 3-3. Cobolli non è da meno: servizio e dritto in uscita per il 15-0. Si allunga sul 30-0 e grande punto di dritto del romano: 40-0. Accorcia Fonseca. Ma poi ecco l’ace: 4-3.

13:20

Cobolli sempre avanti

Fonseca apre con un ace, il primo del suo match. E con un secondo ace chiude i game per il 2-2- Cobolli torna al servizio, sfrutta gli errori del brasiliano e torna sul 3-2. Partita che vive di fiammate, tanti sbagli fin qui.

13:13

Cobolli tiene il servizio: 2-1

Pericoloso doppio fallo del romano sul 30-40. Poi ace per tornare in parità. Poi vantaggio di Fonseca e altro pari con un bel dritto di Cobolli. SI lotta punto su punto: alla fine il game è di Flavio con un bel dritto. Siamo sul 2-1.

13:09

Fonseca fa subito 1-1

Prima vincente, errore di Flavio e altra prima vincente. Fonseca fa 1-1 con tanta facilità. Siamo ancora nella fase di studio.

13:04

Cobolli mantiene il servizio: 1-0

Cobolli porta a casa il primo game grazie a due servizi vincenti e ad una volèe dopo una risposta sbagliata di Fonseca: 1-0

13:02

Si parte

Inizia la sfida: primo servizio per Cobolli.

12:59

Cobolli-Fonseca, riscaldamento in corso

I due tennisti hanno iniziato il riscaldamento sul campo centrale di Halle. A breve l'inizio della sfida.

12:48

Terminata la sfida tra Rublev e Ofner. Ora tocca a Cobolli

Sul campo centrale di Halle si è conclusa la sfida tra Rublev e Ofner, con il successo del tennista russo per 6-3, 6-4. Ora toccherà al match tra Cobolli e Fonseca

12:35

Cobolli, i precedenti sull'erba

Il tennista azzurro può vantare un'esperienza maggiore sull'erba rispetto a Fonseca. Lo scorso anno Cobolli ha raggiunto i quarti di finale nel torneo di Eastbourne (battuto da Harris), ed ha vinto la sua prima partita in carriera a Wimbledon contro Hijikata. Nel secondo turno fu invece battuto in quattro set da Alejandro Tabilo.

12:25

Fonseca e l'incognita erba

Il giovane talento brasiliano, che affronterà oggi Cobolli, è da valutare sull'erba. Fino ad oggi ha infatti collezionato solo due successi su questa superficie e a livello Challenger: nei primi turni di Subiton e a Nottingham. Ad Halle lo scorso anno perse al primo turno contro Duckworth, mentre a Wimbledon si fermò alle qualificazioni.

12:15

Cobolli contro Fonseca: tre tornei vinti in stagione

Flavio Cobolli contro Joao Fonseca ad Halle. Il tennista azzurro ha portato a casa due titoli quest'anno: a Bucarest (Atp 250) e ad Amburgo (Atp 500). Il giovane brasiliano ha 18 anni ha già un torneo in bacheca: l'Atp 250 di Buenos Aires.

Halle - Owl Arena