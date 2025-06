Si è interrotta dopo ben 66 partite consecutive la striscia di vittorie di Jannik Sinner contro avversari fuori dalla top 20. A sconfiggerlo è stato Alexander Bublik, che grazie a una prestazione da fuoriclasse ha trionfato per 3-6 6-3 6-4, qualificandosi per i quarti di finale dell'ATP 500 di Halle. Giornata no per il numero uno al mondo, ancora alle prese con dei problemi al servizio e ko dopo poco più di due ore di gioco. Sinner che non potrà dunque difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e perderà dei punti nel ranking ATP, permettendo al suo inseguitore Carlos Alcaraz di accorciare le distanze.