Zverev scappa in bagno e lascia Cobolli da solo in campo: la fidanzata in tribuna reagisce così

Interrotta per qualche minuto la sfida valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Halle tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, con il tedesco costretto a correre in bagno nel secondo game della partita. Dopo aver recuperato dallo 0-40, annullando tre palle break consecutive al romano, il numero 3 del mondo ha lasciato la racchetta dopo essersi accasciato per correre in bagno e rientrare negli spogliatoi. Da capire l'entità del problema che potrebbe essere legato a fastidi di stomaco. Da ricordare che Zverev soffre di diabete di tipo 1 sin da bambino e che il problema potrebbe essere legato anche a questo aspetto perché per regolamento non gli è consentita la somministrazione dell'insulina in campo.