Alcaraz-Lehecka, finale Atp 500 Queen's: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue lo straordinario momento di forma di Carlos Alcaraz, che in occasione dell'ATP 500 del Queen's ha raggiunto la sua quinta finale consecutiva. Dopo aver monopolizzato la stagione su terra rossa, vincendo Monte-Carlo, Roma e il Roland Garros, lo spagnolo punta a ripetersi anche sull'erba. Nonostante abbia faticato per raggiungere la finale a Londra, ha ribadito di essere di un'altra categoria su questa superficie e verosimilmente sarà l'uomo da battere a Wimbledon, dove si presenterà da bi-campione in carica. Prima di pensare allo Slam londinese, però, Alcaraz ha in testa la finale del Queen's, dove se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka, protagonista a sua volta di una settimana estremamente positiva. Dopo un paio di successi non scontati contro De Minaur e Diallo, la ciliegina sulla torta è stata la vittoria in semifinale contro il beniamino di casa Draper.