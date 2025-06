Medvedev e la frase a Bublik dopo la sconfitta a Halle: "Ti auguro di trovare Sinner o Alcaraz a Wimbledon...". Il pubblico reagisce così

Dopo sei sconfitte consecutive, Alexander Bublik è finalmente riuscito a sfatare il tabù Medvedev. Lo ha fatto nella finale dell' ATP 500 di Halle , imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6 e laureandosi campione del torneo tedesco per la seconda volta in carriera (la prima nel 2023). Titolo assolutamente meritato per il kazako, che al secondo turno aveva eliminato il campione in carica, Jannik Sinner , ed è poi riuscito a ottenere altre tre vittorie, sollevando l'ambito trofeo. Nonostante la sconfitta, Daniil Medvedev è stato molto sportivo e a fine partita scherzato insieme all'avversario. I due si sono divertiti con le rispettive bottiglie di spumante e il tennista moscovita gli ha poi fatto un particolare augurio in vista del prossimo torneo stagionale, Wimbledon.

Le parole di Medvedev

"Complimenti a te e al tuo team per la vittoria" ha esordito Daniil, rivolgendosi a Bublik. A poche settimane dal terzo Slam della stagione, inoltre, Medvedev ha detto al microfono: "Spero che a Wimbledon ti ritroverai dalla stessa parte del tabellone di Carlos. Ti prego, a Wimbledon o Carlos o Jannik". Un pensiero che con ogni probabilità condividono gli altri tennisti dato che in questo periodo nessuno vuole affrontare un giocatore come Bublik, specialmente su erba. Inoltre, allo stato attuale Bublik è uno dei pochi giocatori che - in giornata di grazia - può pensare di dare del filo da torcere a Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. E per tanti giocatori, tra cui lo stesso Medvedev, evitare di sfidare uno dei due favoriti sui prati londinesi aumenterebbe in maniera significativa le chance di fare strada nel torneo. In tutto ciò, le parole di Medvedev sono state apprezzate dal pubblico di Halle, che ha riso di gusto e applaudito il russo.