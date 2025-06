Roddick e i pronostici su Wimbledon che dimenticano Sinner: “Voglio essere chiaro…”

Manca sempre meno all'inizio del terzo Slam stagionale, Wimbledon, in cui i due osservati speciali saranno ancora Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo la splendida finale del Roland Garros a cui hanno dato vita, i due migliori giocatori al mondo sono i candidati principali per il titolo anche sui prati londinesi. Alcaraz ha già vinto questo torneo due volte e va a caccia del suo terzo titolo consecutivo. Se dovesse riuscirci, diventerebbe il quinto uomo nell'era Open dopo Borg, Sampras, Federer e Djokovic a centrare quest'impresa. Vanta al massimo una semifinale invece Sinner, il quale però ha ampiamente dimostrato di saper giocare su una superficie come l'erba. In vista di Wimbledon si è espresso Andy Roddick, ex numero uno al mondo, che ha provato a rispondere alla domanda più gettonata: chi sarà il favorito tra Sinner e Alcaraz?