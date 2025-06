Paolini diretta Wta Bad Homburg, segui la sfida di oggi con Haddad Maia. Tennis live

11:25

Il bilancio stagionale dell'azzurra e della brasiliana

Bilancio stagionale non esaltante (9 vittorie e 18 sconfitte) per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che sull'erba ha però già dimostrato di sentirsi a proprio agio. Migliore il bilancio dell'azzurra Jasmine Paolini in questo 2025 (26 vittorie e 10 sconfitte), in cui ha vinto gli Internazionali d'Italia.

11:19

Prima volta sullerba di Bad Homburg per Jasmine

Come sottolineato sul sito ufficiale del torneo dagli organizzatori, quella di quest'anno è la prima partecipazione in assoluto di Jasmine Paolini al Wta 500 di Bad Homburg. L'azzurra, n.4 del mondo, è la seconda testa di serie sull'erba del torneo tedesco dietro alla statunitense Jessica Pegula (n.3 Wta), prima favorita.

11:12

Paolini-Haddad Maia: chi troverà la vincente in semifinale

La vincente della sfida tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia troverà nella semifinale del Wta 500 di Bad Homburg la vincente dell'altro quarto di finale in programma nella parte bassa del tabellone, che sempre oggi vedrà opposte la polacca Iga Swiatek (n.8 Wta) e la russa Ekaterina Alexandrova (n.18 Wta).

11:04

Paolini apre il programma sul campo centrale

La sfida tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia (ore 11:30) aprirà il programma odierno sul campo centrale di Bad Homburg. A seguire andranno in scena gli altri match dei quarti di finale: nell'ordine la russa Alexandrova contro la polacca Swiatek, il derby statunitense tra Pegula e Navarro e infine la russa Andreeva contro la ceca Noskova.

10:55

Bad Homburg, il cammino di Haddad Maia fino ai quarti

Due i successi che hanno portato Beatriz Haddad Maia (n.21 Wta) a sfidare Jasmine Paolini nei quarti di finale sull'erba del Wta 500 di Bad Homburg, in Germania. All'esordio la brasiliana ha battuto in due set (6-1, 6-4) la 'lucky loser' statunitense Ashlyn Krueger (n.31 Wta), poi agli ottavi ha sconfitto invece in tre set (3-6, 6-4, 7-6) l'ucraina Elina Svitolina (n.14 Wta).

10:46

Paolini verso Wimbledon: la previsione di Martina Navratilova

Dopo aver raggiunto la finale lo scorso anno, sconfitta in tre set dalla ceca Barbora Krejcikova, la numero 4 del mondo Jasmine Paolini è una delle favorite in vista del torneo di Wimbledon ormai alle porte. E così la pensa anche Martina Navrativola, storica 'regina' dell'erba di Londra (9 i trionfi per lei): "Ha vinto Roma ed è ancora una forza da non sottovalutare - ha detto a proposito dell'azzurra la ex numero uno del tennis femminile al sito della Wta -. La vedo sicuramente all'altezza della sua posizione in classifica".

10:37

Tyra Grant sulle orme di Jasmine: nuovo coach per la giovane azzurra

Nuova coppia nel tennis azzurro con Renzo Furlan, ex coach di Jasmine Paolini, che ha iniziato a collaborare con la 17enne tennista italo-americana Tyra Grant. APPROFONDISCI

10:30

Paolini contro Haddad Maia: i precedenti

Quella in programma oggi (26 giugno) a Bad Homburg sarà la quarta sfida tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia, con il bilancio nettamente favorevole all'azzurra che ha sempre vinto finora contro la brasiliana. Il primo successo in tre set (5-7, 6-4, 7-6) ai quarti di finale del torneo francese di Clermont-Ferrand nel 2016. Più recenti le ultime due vittorie: una in tre set (3-6, 6-4, 6-4) nel 2016, al primo turno del Wta 1000 di Pechino; l'altra in tre set (4-6, 6-4, 6-4) nel 2024 al primo turno del Wta 1000 di Dubai.

Bad Homburg, Germania