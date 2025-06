Tennis, presentato il Torneo internazionale femminile del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

“Molte giovani promesse della racchetta, poi diventate stelle del ranking mondiale, si sono date battaglia sulla nostra terra rossa e, tra queste, possiamo ricordare: Jasmine Paolini che proprio sui nostri campi è stata in finale nel 2013 guadagnandosi il premio di giovane promessa, Andrea Pektovic, Maria Teresa Torro-Flores, l’olandese Arantxa Rus, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornet e le azzurre di Fed Cup Karina Knapp, Camila Giorgi e Martina Caregaro, Elena Rybakina vincitrice nel 2022 a Wimbledon e agli Internazionali BNL d’Italia, la romana Martina di Giuseppe vincitrice dell’ edizione 2018 dopo una combattuta finale con la next generation ungherese Fanny Stollar ,Daniela Seguel vincitrice dell’edizione 2019 e Tena Lukas vincitrice dell’edizione 2022. Senza dimenticarci di Martina Caregano …siamo stati buoni profeti!”, racconta il direttore tecnico del Torneo Piero Marchiani. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo anche quest’anno ha concluso degli accordi di sponsorizzazione, di primissimo livello e di altissima qualità. Il Torneo ha inoltre il Patrocino del CONI Comitato Regionale, del Comune di Roma, e di Sport e Salute.

La storia del torneo

Il Torneo internazionale femminile del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, nasce 20 anni fa, su impulso del maestro Piero Marchiani e dei dirigenti dell'epoca, come coronamento di una stagione di straordinari successi nel tennis giovanile femminile con tre titoli nazionali individuali, titoli internazionali, titolo nazionale a squadre under 12/14, con la nostra squadra giovanile che rappresentava l'Italia nel palcoscenico internazionale, e lo storico terzo posto nella classifica nazionale FIT per Circoli nella attività giovanile, ed il settimo generale. Con questo circuito la ITF Women, cerca di aiutare in tutto il mondo lo sviluppo e la crescita di nuove leve internazionali, cosi come la nostra Federtennis promuove la possibilità di iniziare le nostre speranze verso il livello che ci ha permesso di essere una Federazione vincente e guida nel tennis femminile. “Siamo l'unico circolo organizzatore di un Torneo internazionale femminile italiano ad aver raggiunto le 20 edizioni, che oggi sarebbero potute essere di più senza le note cause di forza maggiore; abbiamo fatto importanti sacrifici tramite l’impegno e la generosità dei Soci appassionati che si sono, volontariamente, nel tempo avvicendati nell’organizzazione. Non ultimo il preziosissimo aiuto della Federtennis per il contributo economico, l'assistenza puntuale e professionale che ci ha sempre assicurato e grazie agli Sponsor che ci hanno negli anni sostenuto”. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo è il più antico e prestigioso Club sportivo romano. Fondato nel 1872 allo scopo quasi rivoluzionario per l’epoca, di praticare il canottaggio, ha ampliato la sua offerta nel corso dei suoi 150 anni di storia: ad oggi i suoi 900 soci possono praticare oltre al canottaggio appunto, la canoa, la vela, il tennis, il paddle, il calcio a cinque ed il nuoto grazie alla piscina coperta fruibile tutto l’anno.