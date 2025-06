Paolini-Swiatek diretta semifinale Bad Homburg: segui la partita di tennis oggi

Jamine Paolini a caccia della finale del torneo di Bad Homburg , Wta 500, in corso di svolgimento in Germania. La tennista italiana, numero 4 della classifica mondiale, affronterà la polacca Iga Swiatek , alla seconda semifinale in un torneo sull'erba (la prima volta fu sempre in Germania, nel 2023, quando si arrese ad un infortunio, nel corso del match contro la Bronzetti). Segui la diretta...

14:06

Immediato controbreak Swiatek: 1-1 con Paolini

Arriva il controbreak a zero della polacca che ristabilisce l'equilibrio nel parziale.

14:03

Paolini, che reazione: c'è il break in apertura di secondo set!

Ecco la reazione di Jasmine: sul 30 pari, la polacca sbaglia con il dritto, consegnando all'azzurra una palla break. Jasmine non spreca la chance e sulla seconda della polacca chiude il primo gioco.

14:00

Al via il secondo set tra Paolini e Swiatek

Si riparte sul centrale di Bad Homburg con la polacca al servizio.

13:56

+++ Swiatek devastante: Paolini travolta 6-1 nel primo set +++

Altro game a zero per la polacca che strappa ancora il servizio all'azzurra e si aggiudica il primo parziale del match: 6-1 il punteggio per la 24enne di Varsavia dopo mezz'ora di partita.

13:54

Swiatek 'vede' il primo set: Paolini sotto 5-1

Altro turno di battuta perfetto della polacca: game a zero e 5-1. Ora Jasmine servirà per restare nel parziale.

13:51

Swiatek, altro break: Iga show, è 4-1

La polacca gioca in profondità, portandosi rapidamente sul 30-0. Paolini accorcia poi commette un sanguinoso doppio fallo: due palle break per Iga, entrambe cancellate dall'azzurra che porta il game ai vantaggi. Qui Swiatek è perfetta in risposta e con il dritto strappa il turno di battuta all'azzurra. Primo set che sembra ormai indirizzato.

13:45

Swiatek vola sul 3-1

Game a zero per la polacca, perfetta in battuta.

13:42

Paolini annulla due palle break e accorcia le distanze: Swiatek avanti 2-1

Sotto 30-15, l'azzurra commette un grave errore con il dritto: arrivano altre due palle break per la polacca ma Jasmine è brava e le annulla entrambe. Ai vantaggi, alla terza chance, Jasmine tiene il servizio e dimezza lo svantaggio.

13:32

Swiatek consolida il break e vola sul 2-0

La 24enne di Varsavia sale 40-0 ma Paolini non molla e in risposta accorcia fino al 30-40. Poi Iga vince il punto che le consente di consolidare il break.

13:29

Immediato break della Swiatek: Paolini sotto 1-0

Si apre con il break della polacca la prima semifinale del Wta 500 di Bad Homburg: la polacca sale subito sul 30-0, Jasmine accorcia le distanze (15-30), poi Iga si guadagna due palle break: la prima (attacco di rovescio) è quella vincente.

13:26

Paolini-Swiatek, inizia il match

Inizia la prima semifinale del Wta 500 di Bad Homburg: si parte con l'azzurra al servizio.

13:18

Paolini e Swiatek in campo

Jasmine e Iga fanno il loro ingresso a Bad Homburg: ancora pochi minuti di attesa e si parte!

13:07

Paolini-Swiatek, migliorano le condizioni meteo

Migliorano le condizioni a Bad Homburg: Jasmine e Iga dovrebbero scendere regolarmente in campo tra pochi minuti.

12:56

Pericolo pioggia: match a rischio

La sfida tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek potrebbe essere condizionata dalle condizioni atmosferiche poco favorevoli che si stanno abbattendo su Bad Homburg. Le nubi si fanno sempre più minacciose e si inizia a sentire qualche tuono.

12:52

Paolini-Swiatek, l'inizio slitta di 15'

Il match tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek ritarderà di almeno quindici minuti. L'organizzazione del torneo ha annunciato che la semifinale prenderà il via alle 13.15.

12:39

Paolini-Swiatek, primo confronto sull'erba

Nei cinque confronti tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek (quattro nei tornei ufficiali e uno in un torneo esibizione), la tennista polacca ha sempre sconfitto l'azzurra. Quella di oggi sarà la prima sfida sull'erba tra le due rivali.

12:29

Paolini, la vittoria contro Haddad Maia

Rivivi il successo di Jasmine Paolini nei quarti di finale del torneo tedesco, contro la brasiliana Haddad Maia (LEGGI TUTTO...)

12:19

Swiatek, il percorso nel torneo tedesco

Iga Swiatek, come Jasmine Paolini, non ha disputato il primo turno del torneo tedesco, partendo direttamente dal secondo. Ha sconfitto in due set Victoria Azarenka con il punteggio di 6-4, 6-4 e nei quarti si è imposta su Ekaterina Alexandrova, con il risultato di 6-4, 7-6.

12:10

Il montepremi di Bad Homburg

Ecco il montepremi del torneo tedesco di Bad Homburg:

PRIMO TURNO - €9.828

SECONDO TURNO - €13.760

QUARTI DI FINALE - €27.040

SEMIFINALI - €51.305

FINALISTA - €87.825

VINCITRICE - €142.610

12:05

Paolini, il cammino nel torneo di Bad Homburg

La tennista azzurra ha saltato il primo turno grazie ad un 'bye': all'esordio nel torneo ha sconfitto Leylah Fernandez (n.29 del ranking), poi ha centrato la qualificazione in semifinale sconfiggendo la brasiliana Beatriz Haddad Maia (mancina, n.21 Wta) con un doppio 7-5.

12:00

Paolini contro Swiatek, i precedenti

Jasmine Paolini deve cercare di invertire la rotta contro Iga Swiatek. Le due tenniste si sono infatti affrontate cinque volte, e la polacca ha sempre avuto la meglio nei confronti dell'azzurra. L'ultimo confronto risale al torneo di esibizione World League Tennis negli Emirati Arabi, dove lo scorso dicembre Paolini fu costretta al ritiro per infortunio.

Bad Hamburg, Germania