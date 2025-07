Wimbledon, altra delusione per Paolini: fuori al secondo turno in doppio con Errani

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile a Wimbledon 2025. La coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, ha ceduto il passo al duo composto dalla taiwanese Chan e dalla ceca Krejcikova con un netto 6-3 6-2 in appena 69 minuti di gioco. Giornata da dimenticare per le campionesse del Roland Garros, che non sono riuscite in alcun modo a impensierire le avversarie e hanno rimediato una sonora batosta, salutando anzitempo i prati londinesi. Sicuramente l'erba non è la loro superficie preferita - anche se poche settimane fa avevano raggiunto la finale a Bad Homburg - tuttavia la prematura eliminazione costituisce un rimpianto. Sarebbe infatti bastato vincere qualche partita in più per incamerare punti preziosi e magari dare l'assalto al numero uno del ranking nei prossimi mesi. Attualmente la Race le vede ancora al comando, ma è possibile che vengano scavalcate dato che - al momento in cui Sara e Jasmine sono state sconfitte - tutte le coppie tra la seconda e la nona posizione sono ancora in corsa.