Cobolli-Mensik, diretta Wimbledon: segui la partita di tennis oggi LIVE

13:20

Wimbledon, le previsioni meteo prevedono pioggia fino alle 14.00

Le previsioni meteo pubblicate dalla BBC prevedono pioggia su Londra fino alle 14.00. Dopo un paio di ore di tregua, sulla capitale inglese potrebbe tornare a piovere. Non è a rischio la partita di Jannk Sinner che giocherà sul Campo Centrale dotato di copertura, tutte le partite programmate sui campi privi di copertura saranno a rischio sospensione.

13:00

Pioggia su Londra, partite sospese

Cade la pioggia su Wimbledon, al momento é stata sospesa l'unica partita tra Flavio Cobolli e Jakub Mensik. Il programma odierno rischia di slittare per le condizioni meteo.

12:50

Cobolli-Mensik, partita interrotta per pioggia

Mensik stecca la risposta colpendo con il fusto della racchetta. Il ceco trova il punto con una volée a rete. Cobolli cerca un pallonetto che non va a segno, il ceco trova il punto. Prime gocce di pioggia, il game viene interrotto sul punteggio di 15-30 per Mensik. Flavio Cobolli ha vinto il primo set per 6-2 ed è avanti nel secondo per 1-0

12:47

Cobolli, break in apertura di secondo set: 1-0

Dopo un'interruzione di otto minuti dovuta a esigenze fisiologiche del tennista ceco, inizia il secondo set: Mensik al servizio. Servizio vincente per Mensik. Errore del ceco sull'ottima risposta di Cobolli. L'italiano spedisce il dritto in corridoio. Ottimo colpo di Cobolli che prende in controtempo l'avversario. Doppio fallo per Mensik, è il terzo della partita. Sbaglia ancora il ceco, Cobolli piazza il break all'inizio del secondo set

12:36

Cobolli vince il primo set: 6-2

Cobolli trova un servizio vincente in apertura dell'ottavo game. Altro punto per l'italiano che va a segno grazie al nastro. Servizio vincente per Cobolli: set point per l'italiano. Mensik sbaglia la risposta, Cobolli vince il primo set con il punteggio di 6-2 in 26 minuti

12:33

Cobolli piazza un altro break: 5-2

Mensik trova il primo punto del game vincendo lo scambio. Non passa la smorzata del tennista ceco che prova a sorprendere Cobolli senza successo. Nuovo errore di Mensik che sbaglia sulla risposta al servizio di Cobolli. Ottimo attacco dell'italiano che conquista due palle break. Ancora una palla corta sbagliata del ceco: Cobolli piazza un altro break.

12:30

Cobolli vince il sesto game: 4-2

Smash vincente di Cobolli dopo il rovescio difensivo di Mensik. Grave errore dell'italiano che tira il dritto sulla rete. L'italiano gestisce al meglio lo scambio e porta a casa un punto prezoso. Servizio e dritto vincente per Cobolli. Ace dell'italiano che vince il game

12:27

Mensik accorcia il margine: 2-3

Mensik conquista il primo punto del quinto game. Servizio vincente per Mensik. Ancora un punto per il ceco. Mensik vince il game a zero.

12:26

Cobolli sfrutta il servizio: 3-1

Servizio vincente di Cobolli in apertura del quarto game. Servizio a segno ed ace per il tennista italiano. Altro ace di Cobolli. L'italiano vince il quarto game del primo set senza concedere opportunità all'avversario.

12:24

Cobolli vanifica 6 palle break, Mensik si prende il game: 2-1

Mensik fatica a entrare in partita e regala il primo punto del game all'avversario con un altro errore. Doppio fallo per il tennista ceco. Altro doppio fallo, e tre palle break per Cobolli. Primo ace della partita al centro per Mensik. Va a segno l'attacco di Mensik che trova un ottimo rovescio in lungo linea. Cobolli sbaglia la risposta: parità. Altro ace per il tennista ceco. Errore di Mensik che tira il rovescio sulla rete. Altro errore del tennista ceco: quarta palla break per il tennista italiano. Scappa il rovescio di Cobolli: parità. Dritto vincente di Cobolli: altra palla break per il romano. Mensik tiene il punto vincendo lo scambio dopo un'ottima difesa. Risposta vincente di Cobolli sul servizio del ceco: altra palla break per l'italiano. Servizio vincente di Mensik: 210 km/h! Grave errore di Cobolli sulla seconda di servizio del ceco. Ancora un servizio vincente di Mensik che annulla sei palle break a Cobolli e vince il terzo game

12:14

Cobolli conferma il break di vantaggio: 2-0

Servizio e dritto vincente per Flavio Cobolli. Errore di misura di Mensik che manda la palla in corridoio. Ancora servizio e dritto vincente per l'italiano. La palla corta dell'italiano va a segno: game a zero vinto dall'italiano.

12:12

Cobolli strappa il servizio a Mensik: 1-0

Ottimo scambio vinto da Flavio Cobolli che infila l'avversario con un dritto incrociato. L'errore del ceco regala il secondo punto del match al tennista italiano. Mensik sfrutta l'aiuto del nastro per portare a casa un punto piuttosto facile. Ancora un errore nello scambio del ceco: due palle break per Flavio Cobolli. Cobolli strappa il servizio all'avversario.

12:05

Cobolli-Mensik, si comincia

Sul campo numer 12 dell'All England Club inizia la sfida del terzo turno del Championships di Londra tra Flavio Cobolli e Jakub Mensik. I due tennisti hanno fatto il loro ingresso in campo e hanno iniziato il riscaldamento. Fra qualche istante, l'inizio del match che vale l'accesso agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Il ceco Mensik ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

12:00

Jakub Mensik, il profilo del ceco

Jakub Mensik è nato a Prostejov il 1settembre 2005. Nella sua carriera ha vinto un titolo Atp trionfando al Miami Open 2025. Il suo best ranking è la 17ª posizione raggiunta il giugno scorso. Attualmente occupa il 17º posto della classifica mondiale.

11:50

Il percorso di Mensik a Wimbledon

Il tennista ceco Jakub Mensik ha raggiunto il terzo turno del torneo di Wimbledon battendo il francese Hugo Gaston in quattro set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-2, 6-2. Nel secondo turno Mensik ha eliminato lo statunitense Marcos Giron in quattro set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 7-6.

11:40

Il percorso di Cobolli a Wimbledon

Flavio Cobolli nel suo esordio del torneo inglese ha battuto il kazako Beibit Zhukayev in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-1. Nel secondo turno il tennista romano ha eliminato il britannico Pennington Jones con il punteggio di 6-1, 7-6, 6-2.

11:30

Cobolli-Mensik, confronto inedito

I due tennisti si affrontano per la prima volta. Quello sull’erba dell’All England Club è il primo confronto assoluto tra l’italiano e il ceco.

Wimbledon, Londra