Nick Kyrgios torna a far parlare di se. Il tennista australiano, che in passato è stato protagonista di una serie di accuse dirette nei confronti di Jannik Sinner sul caso Clostebol, ha parlato del futuro del tennista italiano e di Alcaraz. “Sinner penso che avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama le ragazze e potrebbe distrarsi - ha detto Kyrgiosai microfoni dell'UTS Tour - e potrebbe fare troppe feste. Sinner rimarrà un pò chiuso in se stesso e concentrato sul tennis credo.”

Alcaraz, la risposta a Kyrgios Parole che hanno scatenato la risposta di Alcaraz. Il tennista spagnolo, vincitore dell'ultima edizione del Roland Garros, ha risposto per le rime: “Sono commenti divertenti - ha detto - e venendo da Nick non mi sorprendono. Non è un segreto che Jannik abbia sempre avuto meno alti e bassi di me. È una cosa su cui sto lavorando, ma non ha nulla a che fare con la mia gestione della vita notturna".

© RIPRODUZIONE RISERVATA