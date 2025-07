Federica Pellegrini sbotta sui social dopo la vittoria di Sinner: "Sono coerente e voi non state bene"

Le risposte della Pellegrini

Il riferimento è a come la Pellegrini aveva commentato la vicenda doping che aveva visto coinvolto il tennista numero uno del mondo, prima punito con un'ammenda e poi sospeso per tre mesi. "Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto al 99% degli altri casi. Il polverone? Perché Sinner è molto amato", le parole della Divina del nuoto nello scorso aprile. Evidentemente tanti fans di Sinner si sono legati al dito quella osservazione, ripetuta in un paio di occasioni. Oggi la Pellegrini non ha mancato di rispondere singolarmente ad alcuni utenti che l'hanno accusata: "Questa l'umiltà non sa nemmeno dove sta di casa - scrive Leonardo, additando l'ex nuotatrice - Sinner ha fatto abbassare la cresta a tutti gli sportivi che pensavano di essere passati alla storia come miglior sportivo del nostro paese. Per fortuna un ragazzo umile e semplice sarà inarrivabile da chiunque". Pronta la risposta della Pellegrini: "Io sono umile e soprattutto coerente, ciao".

C'è anche la "coppa in faccia"

"Intanto le frasi le hai dette e ora ti becchi na coppa in faccia", il commento di Salvatore che gioisce per il trionfo di Sinner a Wimbledon; "comprensione del testo, come sempre, sotto zero", risponde piccata la Pellegrini. Francesco invece ci va giù duro: "Il fegato è integro dopo la finale di Wimbledon?" e la Divina del nuoto replica allibita: "Voi state male... molto male".