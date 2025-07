L'elogio di Furlan a Sinner: "Ha surclassato Alcaraz. C'è una cosa che mi ha colpito in finale..."

"Sull'erba Sinner si esprime ancora meglio che sulla terra. Mi aspettavo la vittoria e che reagisse dopo le sconfitte di Roma e Parigi". A dirlo è Renzo Furlan, ex tennista ed ex coach di Jasmine Paolini, che ha rilasciato un'intervista a Fanpage a margine del torneo di Wimbledon. Furlan ha seguito l'evento in una nuova veste, quella di commentatore per Sky Sport, e ha quindi avuto modo di guardare con attenzione i match dell'azzurro, compresa la finale contro Alcaraz: "Sinner lo ha surclassato da fondo campo e per un giocatore come Alcaraz è stato difficile da accettare. Non a caso ha iniziato a cercare varie soluzioni, come le smorzate. Non è riuscito ad alzare il livello e a mio avviso questo lo ha destabilizzato psicologicamente". Furlan ha inoltre detto la sua in merito ai momenti decisivi dell'incontro e a ciò che lo ha colpito.