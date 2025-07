Sinner, vacanze o fuga d'amore? Impazza (ancora) il gossip su Laila Hasanovic

Dopo un paio di mesi particolarmente intensi, Jannik Sinner può finalmente staccare dal tennis per una settimana. Il tennista azzurro, fresco dalla vittoria a Wimbledon , è infatti atteso da una settimana di vacanza prima di ritrovarsi a Monte-Carlo con il suo team per iniziare a preparare i prossimi tornei sul cemento nord-americano. Sinner , che ha vissuto una domenica piuttosto intensa e lunga considerando che dopo la finale ha partecipato alla serata di gala - terminata ben oltre la mezzanotte -, ha lasciato Londra nella mattinata di lunedì, salendo a bordo di un aereo privato diretto a Bolzano . Il numero uno al mondo non si è però fermato in Alto Adige, diversamente dal suo manager Alex Vittur e dal fratello Mark, bensì ha proseguito per Milano Linate insieme a papà Hanspeter e mamma Siglinde. Una volta atterrato nel capoluogo lombardo si è come eclissato. E c'è già chi ipotizza che possa entrarci una donna.

Vacanza o fuga d'amore?

Non è chiaro come Jannik Sinner trascorrerà questa settimana lontano dai campi, se su una spiaggia in riva al mare o semplicemente nella sua casa a Monte-Carlo. La domanda più gettonata, però, è con chi passerà questi giorni. Al momento non c'è alcuna notizia ufficiale, tuttavia è possibile che a fargli compagnia possa essere Leila Hasanovic, modella danese di 24 anni, in passato fidanzata di Mick Schumacher. Avvistato insieme a lei in quel di Copenaghen a inizio maggio, Sinner aveva smentito una possibile relazione. Lo aveva fatto in conferenza stampa alla vigilia degli Internazionali d'Italia, parlando di "una sessione fotografica" per spiegare la sua trasferta in Danimarca. Da segnalare, infine, che Leila Hasanovic era presente a Wimbledon, seppur per motivi lavorativi.