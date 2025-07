Il patrimonio di Sinner dopo Wimbledon, quanto guadagna tra premi e sponsor

Cresce il patrimonio di Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon. Il trionfo ai Championship, la prima di un italiano a Church Road, ha permesso all'altoatesino di mettere le mani su un premio finale da record, il maggiore della storia del torneo inglese, di 3,52 milioni di euro. Ad Alcaraz, sconfitto, sono andati invece 1,78 milioni. Somma, quella incamerata da Sinner, che va ad aggiungersi al bottino di circa 35 milioni che il numero uno del mondo ha già accumulato in premi in denaro. Nel 2025, nonostante la pausa di tre mesi causata dal caso Clostebol, il successo sportivo ed economico non si è fermato. A gennaio, Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo agli Australian Open, battendo Alexander Zverev in finale e intascando oltre 2,1 milioni. Agli Internazionali di Roma, a maggio al suo rientro dopo l’inattività, il 23enne ha incassato un premio di 523.870 euro per aver raggiunto la finale, dove è stato sconfitto da Alcaraz. Al di là dei tornei, ci sono da considerare gli sponsor. Nonostante la squalifica l'immagine di Jannik è rimasta intatta e tutti vogliono il numero uno al mondo.

Quanto guadagna Sinner

Gucci è stato uno dei primi marchi a puntare su Sinner, così come Nike. In tv lo vediamo negli spot di Fastweb e Lavazza, brand che sponsorizza diversi tornei del circuito. Ma nel 2024, quello dell’ascesa e della consacrazione, Sinner ha firmato accordi anche con De Cecco, Enervit, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, Intesa Sanpaolo, Panini, L’Oreal e anche Pigna, che ha lanciato una nuova linea di oggetti scolastici ispirati all’azzurro. Con Alcaraz condivide lo sponsor tecnico, la Nike, che ha blindato entrambi con contratti decennali già a partire dal 2019 vedendoci lungo sui due astri nascenti del tennis mondiale. Jannik ha rinnovato nel 2022 per 15 milioni all’anno, Carlos nel 2024 per più di 18 milioni. L’altra sponsorizzazione condivisa dai due è quella con Rolex. Insomma, per riguarda il patrimonio di Sinner, sommando i montepremi e gli accordi di sponsorizzazione si può stimare che si aggiri oltre gli 80 milioni di euro. Ma ovviamente si tratta solo di supposizioni.

L'impatto di Sinner sul tennis in Italia

L'impatto di Sinner sul tennis in Italia è innegabile: dopo i suoi trionfi tutto è cambiato. Grazie a lui l'afflusso di sponsor al tennis nazionale è cresciuto sensibilmente: secondo un rapporto di StageUp–Ipsos, gli investimenti nel tennis italiano sono aumentati del 42% tra il 2021 e il 2024. Le finali ATP a Torino hanno registrato record di pubblico e ascolti, trainati in gran parte dalla presenza di Sinner. Anche i circoli giovanili di tennis hanno visto un aumento delle iscrizioni del 35% nell’ultimo biennio. Dunque, Sinner guadagna ma allo stesso tempo fa anche guadagnare. Una leva trainante per l'intero sistema sportivo nazionale.