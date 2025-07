Wimbledon, Sinner torna sul caso doping: "Ho parlato con Swiatek e..."

Da buoni introversi, Jannik Sinner e Iga Swiatek si sarebbero risparmiati volentieri il tradizionale ballo per i vincitori di Wimbledon. Tuttavia entrambi avrebbero firmato per fare questo piccolo sacrificio pur di coronare il proprio sogno e vincere per la prima volta in carriera lo Slam londinese. Il tennista azzurro ha superato in quattro set Carlos Alcaraz, mentre la polacca ha avuto la meglio di Amanda Anisimova nell'atto conclusivo, infliggendole un severissimo 6-0 6-0. Ciò che accomuna i due non è però soltanto il trionfo sui prati inglesi, bensì anche il numero 100. La finale di Wimbledon è stata infatti la 100^ vittoria in carriera a livello Slam per Swiatek e il 100° match in carriera nei Major per Sinner. Infine, un altro aspetto che i due condividono è la sospensione per doping, nonostante sia stata appurata l'innocenza di entrambi. Jannik è stato fermato per tre mesi a causa della vicenda Clostebol, mentre Iga se l'è cavata con uno stop più breve per un caso di melatonina contaminata.