Sinner dopo Wimbledon ha raggiunto un record che nessun tennista in attività vanta. Solo Nadal...

Non è facile trovare un aggettivo per descrivere il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon; forse quello più adatto è "storico". Non solo perché è diventato il primo italiano di sempre a laurearsi campione nello Slam londinese, ma anche perché si tratta di un successo che lo spinge sempre di più nella leggenda di questo sport. Per Jannik, riuscito in un'impresa unica finora - ovvero battere Carlos Alcaraz in una finale Slam -, si tratta del quarto Slam in carriera e del 20° titolo complessivo. Che sia il più forte tennista del mondo lo dice il ranking ATP, tuttavia ci sono un'altra serie di dati che spiegano chiaramente come Sinner sia già entrato a far parte della storia del tennis e sia destinato a farlo sempre di più. In virtù del titolo a Wimbledon, infatti, Sinner è diventato il primo giocatore in attività a tagliare un incredibile traguardo. Basti pensare che nel ventunesimo secolo, precisamente dal 2000 a oggi, c'era riuscito un solo tennista al mondo.