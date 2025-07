Pat Cash, furioso messaggio per Sinner: "Lo attaccate? Siete tristi e sciocchi. Smettetela di blaterare!". Poi parla di Swiatek

Pat Cash è dalla parte di Jannik Sinner e Iga Swiatek, i campioni di Wimbledon 2025 che hanno scontato una sospensione per doping nel recente passato. Il grande ex ha scritto un post su Instagram affermando di essere "triste nel continuare a leggere sciocchezze sul doping di Sinner e Swiatek". Di più. "Ho letto un sacco di sciocchezze sui social media, di persone che chiamano Jannik e Iga degli "imbroglioni" del doping. È molto triste che persone così esistano ancora. Prima di sparlare, dovrebbero prendersi il tempo di informarsi e rivedere i protocolli seguiti per rilevare i risultati positivi e cosa è successo nei casi del giocatore italiano e della tennista polacca, anche se solo per dieci minuti. Se pensate che si siano dopati, siete pazzi. Sono i migliori al mondo. Tutti dovrebbero accettare la loro grandezza invece di sminuirli e raccontare bugie".