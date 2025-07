Kyrgios e la spietata previsione su Djokovic: "Smetterà presto, vi dico quando"

Dopo Sinner e Nadal , Nick Kyrgios ha fatto parlare di sé anche per le sue ultime dichiarazioni sul futuro di Novak Djokovic . "Non lo vedo giocare per più di un anno, credo che si ritirerà presto" ha dichiarato l'australiano, svelando poi alcuni retroscena sul tennista serbo.

Le dichiarazioni di Kyrgios

Novak Djokovic, uno dei migliori tennisti della storia, ancora oggi occupa una posizione di spicco nel ranking Atp, nonostante i suoi 38 anni. Ovviamente il serbo non è più al livello dei tempi migliori e, secondo Kyrgios, potrebbe ritirarsi molto presto. "Non giocherà di nuovo per tutto l'anno - ha spiegato Kyrgios -. A Indian Wells gli ho chiesto: 'Perché sei qui? Perché stai giocando? '. Lui mi ha risposto: 'Non lo so'. Sono sempre in contatto con lui credo che smetterà presto". Il 30enne di Canberra ha proseguito: "Novak è molto professionale, ma se avessi una famiglia come la sua... È come Andy Murray: gioca per tutta la carriera, si ritira e torna subito ad allenare senza passare troppo tempo a casa. Se fossi sua moglie, sarei molto arrabbiata".