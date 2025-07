Darderi-De Jong diretta: segui la finale dell'Atp Bastad. Tennis oggi live

BASTAD (SVEZIA) - Appuntamento con la storia per Luciano Darderi . Il tennista azzurro, n.55 del mondo e sesto favorito del tabellone, affronta nella finalissima del torneo 250 di Bastad l'olandese Jesper De Jong (n.106 Atp): in palio, sulla terra rossa svedese, c'è la conquista del trofeo . Reduce dall'esaltante successo contro la testa di serie numero uno, l'argentino Francisco Cerundolo , il classe 2002 di Villa Gesell vuole sistemare in bacheca il terzo titolo della carriera , il secondo del 2025 dopo il trionfo a Marrakech . Il 25enne di Haarlem sogna invece il primo alloro sul circuito maggiore . Segui la diretta della finale sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:24

Darderi torna in parità, ma non è un gran momento

Tolti i primi tre game del primo set, primo vero momento difficile per Darderi, che pare in grado di dominare il match, ma che ha sprecato troppo e che nell'ultimo game ha rischiato, risalendo dallo 0-30.

15:17

Darderi scherza col fuoco: De Jong avanti 3-2

Iniziano a diventare troppe le occasioni fallite da Darderi per indirizzare anche il secondo set. Nuova palla break sprecata, che regal a De Jong l'occasione di riportarsi avanti.

15:10

Torna in parità il secondo set: Darderi-De Jong sul 2-2

Lascia un solo quindici Darderi a De Jong sul proprio servizio: secondo set che torna in equilibrio, 2-2.

15:07

Solido De Jong: 2-1 su Darderi nel secondo set

De Jong ha ritrovato serenità e servizio: 2-1 su Darderi in un secondo set tutto da giocare.

15:02

Gioco a zero per Darderi

Si torna in parità nel secondo set, con Darderi che tiene il servizio a zero su De Jong, portadosi sull'1-1.

15:00

De Jong prova a reagire: 1-0 su Darderi nel secondo set

Avvio thrilling di secondo set, con Darderi che ha subito una doppia occasione per il break, ma deve fare i conti con un indomito De Jong, che hai vantaggi si prende il game.

14:48

+++ Darderi vince il primo set contro De Jong per 6-4! +++

Prende tutta un'altra piega la finale di Bastad, con Darderi che vince per 6-4 un primo set iniziato malissimo, con De Jong che si era portato sullo 0-3! Avanti Luciano!

14:43

De Jong resta in scia, ma Darderi serve per il set

Interrompe l'emorragia di zero giochi a cinque De Jong, che torna a vincere un game, accorciando sul 4-5. Darderi però servirà per il primo set della finale di Bastad.

14:38

Darderi show: De Jong serve per salvare il set

Scatenato Luciano Darderi, che tiene con autorevolezza il servizio e allunga sul 5-3. De Jong in battuta per prolungare il primo set.

14:35

C'è il break! Darderi si porta avanti 4-3!

Ancora break per Darderi, che da quando è entrato in partita non sta lasciando respirare De Jong, parziale di quattro game a zero e primo set ribaltato!

14:32

Darderi la riprende: De Jong raggiunto sul 3-3

Da 0-3 a 3-3 per Luciano Darderi, che riacciuffa De Jong. Ora è una nuova finale.

14:27

Break di Darderi, che ha l'occasione di parreggiare!

Dopo l'avvio schock, Darderi è tornato a giocare il suo tennis: controbreak ai danni di De Jong e opportunità di riportarsi subito in parità nel primo set!

14:25

Darderi prova a rientrare in partita

Prova a scuotersi Darderi, che dopo essersi complicato la vita con un doppio fallo, trova il primo game di questa finale, portandosi sull'1-3.

14:22

Falsa partenza per Darderi

Inizio da incubo per Luciano Darderi, che torna al servizio sullo 0-3 nel primo set con De Jong. Sotto di un break, l'azzurro è subito chiamato a reagire.

14:10

Atp Bastad, via alla finale tra Darderi e De Jong

Si inizia! In palio la finale dell'Atp 250 di Bastad, si contendono il trofeo Luciano Darderi e Jesper De Jong.

14:05

Atp Bastad, Darderi e De Jong fanno il loro ingresso in campo

Accolti dall'ovazione del Centre Court, Darderi e De Jong fanno il loro ingresso in campo: a breve il via alla finale dell'Atp 250 scandinavo.

13:48

Seconda finale Atp per Darderi

Quella di Bastad è la seconda finale nel circuito Atp per Darderi, che ha già vinto a Marrakech. Ci sarebbe anche il Challenger di Napoli, con la sconfitta contro Vit Kopriva.

13:40

Atp Bastad, il percorso di De Jong

Primo turno: De Jong b. Rejchtman Vinciguerra (Sve) 6-3, 6-2

Ottavi di finale: De Jong b. Kopriva (Cze) 7-6 (3), 7-5

Quarti di finale: De Jong b. Griekspoor (Ola) 4-6, 7-6 (3), 6-3

Semifinale: De Jong b. Ugo Carabelli (Arg) 6-3, 7-6 (3)

13:30

Atp Bastad, il percorso di Darderi

Primo turno: Darderi b. Collignon (Bel) 6-2, 2-6, 6-2

Ottavi di finale: Darderi b. Ymer (Sve) 6-2, 6-2

Quarti di finale: Darderi b. Baez (Arg) 6-0, 6-2

Semifinale: Darderi b. F. Cerundolo (Arg) 6-2, 3-6, 7-6 (3)

13:20

Atp 250 Bastad, il montepremi

PRIMO TURNO - €6.390

OTTAVI DI FINALE - €10.460

QUARTI DI FINALE - €18.015

SEMIFINALE - €31.090

FINALE - €52.980

VINCITORE - €90.675

13:10

Darderi-De Jong, i precedenti

Quello odierno a Bastad sarà il primo confronto diretto tra l'azzurro e l'olandese.

13:00

Atp Bastad, Darderi-De Jong in tv e streaming

La finale dell'Atp 250 di Bastad (Svezia) tra l'azzurro e l'olandese è in programma oggi, domenica 20 luglio, come secondo match sul Centre Court non prima delle ore 14:00. La giornata si aprirà infatti alle 11:30 con l'ultimo atto del torneo di doppio tra Andreozzi/Arends e Pavlasek/Zielinski. La sfida tra Darderi e De Jong sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Centre Court, Bastad