Darderi vola nel torneo di Bastad: Baez ko, è in semifinale

BASTAD (Svezia) - Momento di grande forma per Lorenzo Darderi sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. Il tennista italo-argentino ha superato 6-0, 6-2 l'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 4, nei quarti di finale, in un'ora e 4 minuti di match. Il 23enne azzurro aveva superato in scioltezza anche il turno precedente del Nordea Open, battendo con un doppio 6-2 Elias Ymer. Darderi era stato sconfitto in 4 dei precedenti 5 incontri contro Baez, numero 37 del mondo, ma oggi non c'è stata storia.