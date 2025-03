Napoli Tennis Cup, sfuma il sogno di Luciano Darderi: perde in finale contro Vit Kopriva

E’ Vit Kopriva il vincitore della Napoli Tennis Cup , il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il tennista della Repubblica Ceca, 27 anni nato a Bilovec, si impone sull’azzurro Luciano Darderi in finale in tre set , 3-6 6-3 7-6 (4), dopo una lotta punto a punto conclusa allo sprint e durata 2h27’ di gioco. Darderi iniziava bene la finale, con il campo centrale “Carlo d’Avalos” ancora una volta sold out e con il pubblico napoletano tutto dalla sua parte. Conquistava il primo set 6-3, dopo 35’, con il break decisivo all’ottavo gioco, sul 4-3. Immediata arrivava la reazione di Kopriva, molto regolare e con un servizio piuttosto solido, che conquistava il secondo set 6- 3 in 38’, con break ottenuto sempre all’ottavo giovo. Il terzo set era una maratona senza fine, con i due finalisti che non perdevano più il servizio e match costantemente in equilibrio. Darderi, sicuramente sfavorito dalle oltre due ore della semifinale vinta in mattinata, rischiava tanto sul 5-5 quando al servizio si ritrovava 15-40 e due palle break da annullare. Aiutato dal servizio l’azzurro risaliva e portava Kopriva al tie break, dove però il giocatore ceko era meno falloso, chiudendo 7-4, al primo match point a disposizione. Per il tennista di Bilovec, che a Napoli ha giocato il suo primo torneo su terra battuta del 2025, si tratta del sesto challenger vinto in carriera .

Con la finale di Napoli Luciano Darderi scala numerose posizioni nella classifica mondiale Atp, salendo domani al n.57, dal n.61 di lunedì scorso, a inizio torneo. Un salto in avanti importante in occasione dell’inizio della sua stagione su terra battuta; da domani, infatti, Darderi sarà in campo nell’ATP Tour 250 di Marrakech, in Marocco. Kopriva invece si avvicinerà ai top 100 mondiali, salendo al n.103 Atp, suo best ranking in carriera. Al vincitore del torneo sono andati i 125 punti Atp in palio e 25.740 euro di montepremi. Al finalista 64 punti Atp e 15.150 euro di montepremi.

Chi ha vinto il torneo di doppio e i numeri da record della manifestazione

Nel torneo di doppio la vittoria è andata all’austriaco Alexander Erler e al tedesco Constantin Frantzen che hanno battuto in finale la coppia francese Geoffrey Biancaneaux-Alberto Olivetti, 6-4 6-4. La Napoli Tennis Cup va in archivio facendo segnare numeri da record. Sono stati oltre diecimila gli spettatori paganti negli otto giorni di gare, con oltre quindicimila presenze totali, frutto di una grande organizzazione da parte di Master Group Sport e Tennis Club Napoli. Numeri che pongono la Napoli Tennis Cup tra i tornei della categoria Challenger 125 più importanti del mondo, pronta per continuare l’ascesa nel calendario internazionale dell’ATP.

Anche il ministro Andrea Abodi in tribuna per la finale

Nell’ultima giornata, tra i tanti ospiti illustri del torneo, c’è stato il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, che si è complimentato con l’organizzazione per la splendida riuscita del torneo. Notevole la copertura televisiva di Supertennistv che per tutta la settimana ha trasmesso in diretta gli incontri più importanti del torneo, con un’offerta particolarmente esaustiva e di qualità, anche con servizi quotidiani nelle rubriche del palinsesto dell’emittente televisiva. Numerosi gli sponsor che sono stati vicini e hanno affiancato La Napoli Tennis Cup. Il loro apporto, particolarmente prezioso per il torneo, è stato decisivo per la migliore riuscita dell’evento.