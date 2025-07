Becker spietato sul futuro di Djokovic: il paragone con Sinner è impietoso

Becker e l'elogio a Sinner: "Jannik è un Djokovic 2.0". Poi l'attacco a Nole

'Bum Bum', che in carriera ha trionfato anche a Melbourne (1991 e 1996), New York (1989) e nelle Finals (1988, 1992 e 1995), elogia poi il numero uno al mondo: "Sinner si è dimostrato il migliore giocatore in semifinale. Per me è un Djokovic 2.0 e credo che Novak lo sappia. Sono contento che Nole sia arrivato di nuovo in semifinale in un torneo importante, ma gli basterà? Giocare a tennis perché vuole conquistare il 25esimo Slam". Infine Becker è spietato sul futuro di Djokovic: "Quanto è realistico pensare che possa davvero vincerlo? Il tempo sta per scadere per lui". Una dichiarazione destinata a far discutere.