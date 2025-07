Becker non ha dubbi: "Vi dico chi è il più grande avversario di Sinner". Non è Alcaraz...

ROMA - La vittoria di Jannik Sinner fa ancora parlare. Il numero uno al mondo ha trionfato sul campo d’erba più famoso contro Carlos Alcaraz. E negli studi di Sky Sport, l’ex tennista Boris Becker, ha parlato dell’azzurro e non solo: "Il più grande avversario di Sinner è se stesso, riflesso allo specchio. Per certi versi la sua grande forza è quella mentale. È tornato dopo la sospensione facendo finale a Roma e Parigi, poi adesso Wimbledon. In pochissimi sarebbero tornati così dopo tre mesi. È andato anche ad Halle, match dopo match ha continuato a costruire”.

Becker e gli avversari di Sinner

"Lui è sempre stato molto concentrato, la sua personalità è unica nel Tour. Chi può batterlo? Carlos Alcaraz quando è in giornata, poi ci sono altri giocatori come Daniil Medvedev e Taylor Fritz che possono vincere sulla partita secca. Ma sulla continuità è imbattibile in questo momento". Parole piene di rispetto e fiducia in un tennista che ha saputo rispondere presente alle grandi sfide, dimostrando padronanza tecnica e mentale sul palcoscenico più importante.