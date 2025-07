Ivanisevic e la netta sentenza su Sinner migliore di Alcaraz: "Contro di lui..."

Ivanisevic sceglie Sinner

Approfondendo il discorso sulla finale di Wimbledon, Ivanisevic ha anche dichiarato chiaramente la sua preferenza per il tennista azzurro: "Sinner è stato più bravo e secondo me è un giocatore leggermente più forte di Alcaraz al momento, ed entrambi sono cinque spanne sopra tutti gli altri. L'unico che forse può competere con loro è Novak Djokovic, ma gli altri non hanno alcuna possibilità". Andando più sul tecnico, il croato ha poi spiegato: "Sinner è migliore, più duro, più solido, contro di lui non saprei che tattica adottare, ha una risposta per tutto. Ritorna, recupera le forze, vince il torneo".

Il momento di Djokovic e le prossime mosse di Tsitsipas

Ivanisevic ha affrontato anche l'argomento Djokovic, che il croato ha allenato dal 2019 al 2024: "Quando non sei al 100% con Jannik, e anche quando lo sei, non hai molte possibilità. Pensavo che Nole potesse farcela, ma sfortunatamente non era pronto. Djokovic è il più grande tennista di tutti i tempi, ma quello che stanno facendo questi due è un altro livello di tennis". In conclusione, riguardo il suo attuale tennista, Ivanisevic ha spiegato: "Il tennis è uno sport individuale e Tsitsipas non era pronto né mentalmente né fisicamente. Deve rimettersi in sesto, se non è pronto al 100%, come giocherà con i migliori? Deve essere pronto e aspettare la sua occasione, è una lunga strada, non c'è una bacchetta magica, ma è troppo bravo per essere dove è".