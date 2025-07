Sinner posta sui social, il commento di Alcaraz riceve una valanga di like

Domenica sul Centrale di Wimbledon Jannik Sinner ha vissuto uno dei momenti più belli della sua giovane carriera. Grazie al successo in quattro set ai danni di Carlos Alcaraz si è laureato campione per la prima volta nello Slam londinese e ha conquistato il suo quarto Major. Il tennista azzurro ha ammesso di aver realizzato il suo sogno e la sua reazione a fine partita lo ha confermato. Pur mantenendo sempre la compostezza che lo contraddistingue, ha celebrato a dovere il traguardo raggiunto lasciando spazio alle emozioni, condivise con il suo team e i suoi cari. All'indomani del match, Sinner ha pubblicato su Instagram una serie di foto della giornata di domenica, storica per lui e per il tennis italiano. "Sto ancora sognando?" ha chiesto ironicamente Jannik, che nei commenti ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni. Il commento che ha ricevuto più like, curiosamente, è stato quello del suo rivale, del giocatore sconfitto in finale: Carlos Alcaraz.