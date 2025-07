La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è solamente agli inizi, eppure si può già affermare che sia una delle più sane che mai viste. I due giocatori si sono infatti sempre trattati con grande rispetto reciproco, sia dentro che fuori dal campo, ritrovandosi a scherzare anche alla vigilia di un match importante, proprio come accaduto a Wimbledon . Anche al termine delle ultime due finali, quella del Roland Garros e quella di Londra, lo sconfitto ha espresso sincera felicità per l'avversario, facendogli i complimenti per un successo meritato. Ovviamente Sinner e Alcaraz non sono i primi, anzi basta tornare ai tempi di Federer e Nadal - specialmente nella seconda metà delle loro carriera - per trovare due rivali che si stimavano a vicenda. Il rapporto tra Jannik e Carlos, però, è estremamente speciale.

L'abbraccio tra Sinner e il fratello di Alcaraz

Al termine della finale di Wimbledon, vinta da Jannik in quattro set, le immagini hanno catturato un'immagine unica. Negli spogliatoi, il tennista italiano ha incrociato Alvaro Alcaraz, fratello maggiore di Carlitos. I due non solo si sono salutati, ma si sono anche scambiati un abbraccio. E per quanto possa sembrare una cosa normale, in realtà non è affatto scontato, tanto che scene del genere non si sono viste in maniera particolarmente frequente nella storia del tennis. Sinner e Alcaraz invece sono due campioni anche per la propria capacità di saper andare oltre la rivalità, persino pochi minuti dopo la fine di un match con una posta in palio altissima, ed essere un grande esempio per le future generazioni.