Sinner e Alcaraz, incontro prima della finale: il divertente siparietto andato in scena a Wimbledon

Domani tutti gli occhi saranno puntati sul centrale di Wimbledon per la finale Slam tra Sinner e Alcaraz, un duello che si rinnova dopo quanto successo sulla terra rossa del Roland Garros. In attesa di affrontarsi in campo, i due grandi protagonisti di domani si sono dedicati ai rispettivi allenamenti, finendo per incrociarsi nelle zone dell'Aorangi Park, dove ci sono i campi d'allenamento per i partecipanti al torneo londinese.