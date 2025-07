Sorpresa Sinner: salta Toronto, fuori anche Djokovic. Tutti i dettagli

Dopo il successo a Wimbledon si ferma Jannik Sinner . Il rientro in campo del tennista azzurro, inizialmente previsto per domenica 27 luglio al Masters 1000 di Toronto , slitta al prossimo impegno, ovvero l' Atp di Cincinnati che inizierà il 7 agosto. Il numero uno del mondo ritornerà sul cemento del Wester & Southern Open da campione in carica e proverà a difendere il titolo.

Assenti anche Djokovic e Draper

Oltre a Jannik Sinner, altri due forfait hanno interessato il torneo canadese. Infatti all'azzurro si sono aggiunti Nole Djokovic e Jack Draper, rispettivamente il sesto e il quinto del ranking Atp. Il serbo è reduce dall'eliminazione in semifinale a Wimbledon proprio per mano di Sinner, che lo ha superato sorprendentemente in tre set. Discorso diverso per Draper, che invece ha totalmente deluso il pubblico di casa sua perdendo contro Cilic al secondo turno del torneo organizzato all'All England Club.