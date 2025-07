Le foto "private" di Cahill con Sinner a Wimbledon: dalla vasca ghiacciata al pisolino

Sono trascorsi ormai diversi giorno dalla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon , eppure se ne continua a parlare. Non potrebbe essere altrimenti, considerata la storica portata dell'evento, tuttavia uno dei motivi alla base di ciò è anche l' intensa attività social del tennista azzurro e del suo team. Sin dall'indomani del trionfo sui prati londinesi, Sinner ha infatti pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, ribadendo di aver realizzato il suo sogno e ricevendo centinaia di migliaia di like da parte dei fan. Anche i membri della sua squadra non sono stati da meno, da Simone Vagnozzi a Darren Cahill . Proprio il supercoach australiano ha attirato particolare attenzione sui suoi profili social dato che ha postato una serie di scatti inediti, privati, che raccontano il dietro le quinte del team Sinner nel corso delle due settimane di Wimbledon.

Le foto postate da Cahill

L'immagine più apprezzata e commentata dai fan di Sinner è stata sicuramente quella in cui Jannik e il suo allenatore Simone Vagnozzi sono a petto nudo in una vasca criogenica, preziosa per il recupero muscolare. Ma c'è anche una foto in cui Sinner dorme beato su un divano, a pochi passi da Darren Cahill, che guarda in camera e scatta il selfie. Tra gli altri scatti diventati virali, invece, spiccano un pranzo in giardino, un brindisi sulla terrazza sopra i campi e altre foto direttamente dagli spalti del Centrale. Non è poi mancata un'immagine dalla cena di gala insieme al trofeo, quindi quella di Darren Cahill insieme a un'altra leggenda del tennis come Andre Agassi.