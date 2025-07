PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Inizia con una netta vittoria l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al 'Livesport Prague Open 2025', torneo Wta 250 con montepremi totale pari a 275.094 dollari in scena sui campi in cemento allo 'Sparta Praga Tennis Club', in Repubblica Ceca. Reduce dal trionfo nel torneo 125 di Bastad (6-3, 6-4 alla polacca Kawa), la 24enne marchigiana (n.77 Wta), piega al primo turno la svizzera Viktorija Golubic, n.87 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2, 6-3 dopo un'ora e mezza di partita. Sorride anche Lucrezia Stefanini: la 27enne tennista toscana, n.151 del mondo e ripescata nel main draw come lucky loser dopo il ko all'ultimo turno delle qualificazioni contro Alena Kovackova, bagna il suo esordio a Praga con un convincente 6-1, 7-6 (3) alla bulgara Viktoriya Tomova (n.104) dopo un'ora e 48' di battaglia.