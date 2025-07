Clamoroso Darderi, si sloga una caviglia dopo la vittoria: il gesto dell'avversario è da applausi. Il pubblico reagisce così

Darderi si infortuna, ma resiste fino al punto decisivo

Nonostante le immagini del colpo finale della partita diano l'impressione che Darderi si faccia male proprio nel giocare il colpo vincente, l'infortunio del nuovo numero 35 del Mondo si era in realtà verificato qualche punto prima, quando nel chiudere uno scambio aveva messo male sul terreno la caviglia sinistra. L'italoargentino ha però stretto i denti per i seguenti due quindici, prima di lasciarsi andare al dolore.

Taberner il primo a soccorrere Darderi tra gli applausi

Istintiva e sportiva la reazione di Taberner, che scavalca la rete per soccorrere Darderi, aiutandolo a rialzarsi e sostenendolo fino alla panchina per poi lasciarlo alle cure dei medici. Un gesto apprezzatissimo dal pubblico croato, che si è giustamente spellato le mani per l'iberico. Condizioni dell'azzurro che restano da valutare in ottica Toronto: lunedì prossimo dovrebbe infatti debuttare oltreoceano contro un qualificato.