Sinner, Alcaraz e il fastidioso pronostico dell'ex campione: "Non potranno vincere..."

Dominic Thiem , ex tennista austriaco arrivato anche al terzo posto del ranking Atp, non crede che Alcaraz e Sinner domineranno il tennis mondiale. Il 31enne ha infatti rilasciato un'intervista a Cronache di Tennis in cui ha sottolinato che: " Non riusciranno a vincere tutti i tornei del Grande Slam nei prossimi dieci anni , ma oggi sono un passo avanti a tutti".

Le parole di Thiem

Il vincitore dello US Open 2020 ha parlato così dei primi due tennisti al mondo: "Mi sarebbe piaciuto giocare contro di loro nel mio miglior momento. Non so chi avrebbe vinto ma sicuramente ci sarebbe stato da divertirsi. Le finali del Roland Garros e di Wimbledon sono state incredibili. Hanno portato il tennis a un altro livello - ha proseguito l'austriaco -. Giocano a una velocità incredibile, commettono pochissimi errori e si muovono sempre meglio". Interrogato su chi possa essere il principale indiziato per subentrare nel testa a testa tra Sinner e Alcaraz, Thiem a spiegato: "Dubito che vinceranno tutti i tornei del Grande Slam nei prossimi dieci anni. Anche loro possono perdere, come abbiamo visto tra Dimitrov e Sinner a Wimbledon. Nella giornata giusta anche Zverev, Fritz e Draper sono pericolosi".