"Rune mi ha scritto su Instagram e ci ha provato, gli ho risposto così...": la curiosa rivelazione di una tennista

"Ho detto a Rune che sono troppo vecchia per lui e che se avesse guardato il mio Instagram, avrebbe visto che sono sposata". Così la tennista russa Veronika Kudermetova , in un'intervista concessa al podcast 'La primavera nos llama' di Elena Vesnina , rivela di essere stata corteggiata via social dal collega Holger Rune (attuale n.9 del ranking Atp).

Kudermetova: "Rune? Ecco come ha reagito dopo avergli detto che ero sposata..."

La 28enne tennista russa, 40esima giocatrice del mondo e sposata con Sergei Demekhine (allenatore ed ex giocatore di 41 anni), ha raccontato di aver ricevuto diversi messaggi online dal danese: "Dopo avergli detto che ero sposata, lui ha risposto che gli dispiaceva", sottolinea Kudermetova che poi aggiunge: "Da quel momento in poi non mi ha nemmeno salutata quando ci siamo incrociati ai tornei (ride, ndr)". Non è tutto: Rune ha tentato un approccio con la tennista russa nel bel mezzo della relazione con la modella Carolina Donzella.