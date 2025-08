Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati per il secondo anno di fila: i dettagli

Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati

Gli organizzatori del torneo, al via in settimana, hanno infatti aggiunto nella lista dei ritiri il nome del serbo che per il secondo anno di fila rinuncia a partecipare all'evento, nel 2024 sostenendo di volersi concedere un periodo di preparazione più lungo in vista dell'ultimo Slam dell'anno, gli Us Open. In assenza di indicazioni o voci su infortuni, anche in questo caso Djokovic sembra aver deciso seguendo la stessa logica, dopo aver rinunciato anche al Masters 1000 di Toronto. Nella città Usa è già sbarcato invece l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner, che dopo il trionfo a Wimbledon riprenderà l'attività agonistica, affrontando gran parte dei migliori giocatori al mondo, ormai in vista dello Slam di Flushing Meadows di fine mese.