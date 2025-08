Shelton sbotta in conferenza stampa su Cobolli: "Ancora domande sulla lite? Ragazzi, ve l'ho detto..."

Uno dei momenti più chiacchierati del Masters 1000 di Toronto è stato sicuramente l’ acceso finale di partita tra Flavio Cobolli e Ben Shelton . A spuntarla al tie-break del set decisivo è stato l’americano, che però invece di festeggiare l’accesso ai quarti di finale è stato protagonista di una lunga chiacchierata con l’avversario. I due si sono chiariti quasi subito , tanto che lo stesso Shelton lo ha spiegato nell’intervista post-match, ammettendo di aver frainteso un gesto di Flavio che in realtà non era rivolto a lui. Fatto sta che l’episodio non è passato inosservato e anche sui social ha suscitato numerosi commenti: a uscirne peggio è stato Shelton, a cui è stato rimproverato il suo atteggiamento un po’ arrogante. Nonostante quanto accaduto appartenga al passato, è stato nuovamente tirato fuori nella successiva conferenza stampa a Toronto e Ben non l'ha affatto presa bene .

Le parole di Shelton

"Sì, ne abbiamo parlato. Ha detto che il gesto non era nei miei confronti e che tra noi va tutto bene. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, quindi non risponderò ad altre domande al riguardo. Non c'è storia. Tra noi va tutto bene". Così l'americano in risposta a un giornalista che gli aveva chiesto un commento sulla lite con Cobolli. Se da un lato è comprensibile che non voglia tornare sull'argomento, specialmente dopo aver raggiunto la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, dall'altro non è stato né diplomatico né troppo educato nel rispondere a una domanda tutto sommato legittima. Shelton tornerà in campo nella notte italiana per affrontare il connazionale Taylor Fritz: in palio un posto nell'atto conclusivo a Toronto contro il vincente dell'altra semifinale, Zverev-Khachanov.