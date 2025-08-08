Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Shelton rifiuta il paragone con Sinner: "Abbiamo storie diverse"

Dopo il successo nel primo Masters 1000 della sua carriera, lo statunitense ha allontanato i paragoni con il numero uno al mondo
2 min

Ben Shelton si è aggiudicato la vittoria a Toronto battendo in tre set Khachanov in finale. Per il 22enne di Atlanta si tratta del primo Masters 1000 vinto in carriera, un traguardo importantissimo che gli ha permesso di recuperare terreno anche nel ranking Atp. Al termine della partita il tennista ha partecipato alla conferenza stampa di rito, scacciando tutte le domande che lo accostavano a Sinner, dato che l'azzurro ha iniziato la sua scalata proprio 2 anni fa con un successo a Toronto.

Le parole di Shelton

Shelton ha risposto così ai giornalisti che lo hanno paragonato a Sinner: "Penso che ognuno ha un percorso e una storia diversa. Io la sto facendo a modo mio". Un concetto molto chiaro per l'americano, che ha intenzione di proseguire questa serie positiva: "Spero che questa settimana mi dia una spinta e mi aiuti a essere più costante. Devo continuare a migliorare". Successivamente Shelton ha raccontato il rapporto con il padre, suo coach anche durante questo successo: "Mi conosce perfettamente. È sempre onesto con me e lo rispetto molto, sia come allenatore che come padre. Ha una grande mentalità tennistica e sa come lasciarmi andare quando sono al meglio. Mi dà ottimi consigli. Prima non consideravo importante la tattica, ma adesso ne ho compreso l'importanza e noto che la mia intelligenza in campo stia migliorando sempre di più".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Chi è Mboko, la nuova stellina del tennisDove vedere Sinner-Galan