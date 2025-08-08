Shelton rifiuta il paragone con Sinner: "Abbiamo storie diverse"

Le parole di Shelton

Shelton ha risposto così ai giornalisti che lo hanno paragonato a Sinner: "Penso che ognuno ha un percorso e una storia diversa. Io la sto facendo a modo mio". Un concetto molto chiaro per l'americano, che ha intenzione di proseguire questa serie positiva: "Spero che questa settimana mi dia una spinta e mi aiuti a essere più costante. Devo continuare a migliorare". Successivamente Shelton ha raccontato il rapporto con il padre, suo coach anche durante questo successo: "Mi conosce perfettamente. È sempre onesto con me e lo rispetto molto, sia come allenatore che come padre. Ha una grande mentalità tennistica e sa come lasciarmi andare quando sono al meglio. Mi dà ottimi consigli. Prima non consideravo importante la tattica, ma adesso ne ho compreso l'importanza e noto che la mia intelligenza in campo stia migliorando sempre di più".