Shelton rifiuta il paragone con Sinner: "Abbiamo storie diverse"

Ben Shelton si è aggiudicato la vittoria a Toronto battendo in tre set Khachanov in finale. Per il 22enne di Atlanta si tratta del primo Masters 1000 vinto in carriera, un traguardo importantissimo che gli ha permesso di recuperare terreno anche nel ranking Atp. Al termine della partita il tennista ha partecipato alla conferenza stampa di rito, scacciando tutte le domande che lo accostavano a Sinner, dato che l'azzurro ha iniziato la sua scalata proprio 2 anni fa con un successo a Toronto.
Le parole di Shelton
Shelton ha risposto così ai giornalisti che lo hanno paragonato a Sinner: "Penso che ognuno ha un percorso e una storia diversa. Io la sto facendo a modo mio". Un concetto molto chiaro per l'americano, che ha intenzione di proseguire questa serie positiva: "Spero che questa settimana mi dia una spinta e mi aiuti a essere più costante. Devo continuare a migliorare". Successivamente Shelton ha raccontato il rapporto con il padre, suo coach anche durante questo successo: "Mi conosce perfettamente. È sempre onesto con me e lo rispetto molto, sia come allenatore che come padre. Ha una grande mentalità tennistica e sa come lasciarmi andare quando sono al meglio. Mi dà ottimi consigli. Prima non consideravo importante la tattica, ma adesso ne ho compreso l'importanza e noto che la mia intelligenza in campo stia migliorando sempre di più".