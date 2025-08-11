Sonego-Fritz diretta Cincinnati: segui la sfida dell'azzurro. Tennis oggi live

CINCINNATI (Stati Uniti) - Match non facile per Lorenzo Sonego, che nel Masters 1000 di Cincinnati affronta il padrone di casa Taylor Fritz per un posto negli ottavi di finale. L'azzurro, numero 36 del mondo, deve superare lo statunitense, numero 4 del ranking, nonostante non vinca contro un top 20 da 16 incontri consecutivi. Sul cemento, la superfice di Cincinnati, Sonego però conta 10 vittorie su 16 in stagione. Il match si gioca sul campo centrale.
21:45
Sonego contro Fritz: quanto hanno guadagnato
Lorenzo Sonego, 30 anni, ha vinto 4 tornei in carriera contro i 10 del 27enne Fritz. Il tennista italiano ha guadagnato oltre 8 milioni di dollari in premi in carriera mentre l'americano ne ha incassati 26.
21:30
Ancora un po' di attesa prima dell'inizio del match
Sonego e Fritz sono ancora in attesa che finisca il match, del torneo femminile, tra Sabalenka e Raducanu che si trovano sul 4-3 nel terzo e decisivo set. Subito dopo, da programma, toccherà a loro.
21:15
Il 2025 di Sonego e Fritz
Nel 2025 Sonego non ha vinto tornei e ha uno score di 15 incontri vinti e 19 sconfitte, Fritz invece si è aggiudicato 2 tornei (Stoccarda e Eastbourne) e ha un bilancio di 36 vittorie e 14 sconfitte.
21:00
Il turno precedente di Sonego e Fritz
Dopo il bye al primo turno, Sonego e Fritz hanno battuto rispettivamente Zizou Bergs ed Emilio Nava all’esordio nel torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati.
20:45
Slitta l'inizio del match
Sabalenka e Raducanu sono andate al terzo set e slitta così l'inizio del match tra Sonego e Fritz.
20:30
I precedenti tra Sonego e Fritz
Sonego e Fritz si affrontano per l’ottava volta, con lo storico che recita 5-2 per l'americano che, tra le altre cose, ha vinto tutte e quattro le sfide giocate sul cemento (più una sull’erba a Wimbledon 2018), mentre Sonego si è imposto nei due confronti su terra battuta (al Roland Garros del 2020 ed all’Atp 250 di Cagliari del 2021). C'è anche un altro precedente vinto da Fritz nelle qualificazioni del Queen's 2018.
20:18
Sonego tra poco in campo
Sonego affronterà Fritz nel terzo match sul campo centrale di Cincinnati, nell'Ohio, dopo l'incontro femminile tra Sabalenka e Raducanu.