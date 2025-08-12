Paolini e Nardi diretta Cincinnati: segui le sfide degli azzurri. Tennis oggi LIVE

CINCINNATI (STATI UNITI) - È il giorno di Jasmine Paolini e Luca Nardi al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati . Nel tabellone femminile, la tennista toscana (n.9 del mondo e settima testa di serie del seeding) sfida la padrona di casa Ashlyn Krueger (n.35 Wta) mentre nel main draw maschile il pesarese (98° giocatore del ranking) affronta il ceco Jakub Mensik (n.17 Atp e 16esima testa di serie del tabellone): in palio, per i due azzurri, la qualificazione agli ottavi di finale . Segui la diretta delle partite sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

19:53

Tocca a Jasmine Paolini

Dopo quasi due ore e mezza di gioco, la ceca Krejcikova supera l’americana Jovic. Tra pochi minuti, sul Grandstand, scenderanno in campo Paolini e Krueger.

19:24

Slitta l’inizio di Luca Nardi

Il match tra Popyrin e Rublev va avanti. Siamo sull’1-1, iniziato ora il terzo set.

18:57

Paolini contro Krueger, match inedito

Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà agli ottavi una tra la statunitense Jovic e la ceca Krejcikova.

18:42

Attesa per Luca Nardi

L’azzurro contro Mensik è atteso in campo alla fine del match di Rublev contro Popyrin: In corso il secondo set.

18:29

Paolini, quando in campo

La sfida di terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e l’americana Ashlyn Krueger sarà il secondo incontro sul Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Jovic-Krejcikova. Il match è al secondo set.

18:15

Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Paolini e Nardi in tv e streaming

Le sfide di Jasmine e Luca al Masters 1000 statunitense sono in programma oggi, martedì 12 agosto: la sfida tra la toscana e la statunitense Krueger sarà il secondo incontro sul Grandstand a partire dalle 17:00 dopo Jovic-Krejcikova mentre l'incontro del pesarese andrà in scena sul campo 3 al termine di Popyrin-Rublev. Le partite verranno trasmesse in diretta tv su Supertennis e Sky Sport mentre la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Grandstand, Cincinnati