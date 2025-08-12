Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Paolini e Nardi diretta Cincinnati: segui le sfide degli azzurri. Tennis oggi LIVE

Jasmine e Luca sfidano al terzo turno del Masters 1000 statunitense la padrona di casa Krueger e il ceco Mensik: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Paolini e Nardi diretta Cincinnati: segui le sfide degli azzurri. Tennis oggi LIVE
3 min
Aggiorna

CINCINNATI (STATI UNITI) - È il giorno di Jasmine Paolini e Luca Nardi al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Nel tabellone femminile, la tennista toscana (n.9 del mondo e settima testa di serie del seeding) sfida la padrona di casa Ashlyn Krueger (n.35 Wta) mentre nel main draw maschile il pesarese (98° giocatore del ranking) affronta il ceco Jakub Mensik (n.17 Atp e 16esima testa di serie del tabellone): in palio, per i due azzurri, la qualificazione agli ottavi di finale. Segui la diretta delle partite sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

19:53

Tocca a Jasmine Paolini

Dopo quasi due ore e mezza di gioco, la ceca Krejcikova supera l’americana Jovic. Tra pochi minuti, sul Grandstand, scenderanno in campo Paolini e Krueger.

19:24

Slitta l’inizio di Luca Nardi

Il match tra Popyrin e Rublev va avanti. Siamo sull’1-1, iniziato ora il terzo set.

18:57

Paolini contro Krueger, match inedito

Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà agli ottavi una tra la statunitense Jovic e la ceca Krejcikova.

18:42

Attesa per Luca Nardi

L’azzurro contro Mensik è atteso in campo alla fine del match di Rublev contro Popyrin: In corso il secondo set.

18:29

Paolini, quando in campo

La sfida di terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e l’americana Ashlyn Krueger sarà il secondo incontro sul Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Jovic-Krejcikova. Il match è al secondo set.

18:15

Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Paolini e Nardi in tv e streaming

Le sfide di Jasmine e Luca al Masters 1000 statunitense sono in programma oggi, martedì 12 agosto: la sfida tra la toscana e la statunitense Krueger sarà il secondo incontro sul Grandstand a partire dalle 17:00 dopo Jovic-Krejcikova mentre l'incontro del pesarese andrà in scena sul campo 3 al termine di Popyrin-Rublev. Le partite verranno trasmesse in diretta tv su Supertennis e Sky Sport mentre la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Grandstand, Cincinnati

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paolini e la frase sul rapporto con FurlanNardi, che vittoria con Shapovalov