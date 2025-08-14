Paolini e Bronzetti diretta Cincinnati, segui gli ottavi live delle italiane tennis oggi 

Caccia a un posto nei quarti di finale del Wta 1000 di Cincinnati per Jasmine Paolini (n.9 del ranking) e Lucia Bronzetti (n.61 Wta) , attese oggi (14 agosto) dalle rispettive sfide contro la 29enne ceca Barbora Krejcikova (n.80 Wta) e contro la 21enne statunitense Coco Gauff , numero 2 del mondo e 'padrona di casa' sul cemento dell'Ohio. Segui la diretta delle partite degli ottavi con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

17:36

Gioco a zero per Gauff: 5-2 su Bronzetti

Nessuno scampo per Bronzetti contro una Gauff che non si lascia sfuggire l'occasione dell'allungo nel momento decisivo del primo set: game a zero per l'americana che si porta sul 5-2. Palle nuove e cambio campo, poi Lucia proverà ad allungare il parziale.

17:33

Nuovo break per Gauff: 2-4

Che peccato, Bronzetti aveva avuto la palla del 3-3, ma ai vantaggi cede ancora il servizio: nuovo break per Gauff, che torna ad allungare e servirà per ipotecare il primo set.

17:27

Break Bronzetti!

Torna in partita Lucia Bronzetti, che trova il contro-break sul servizio di Gauff e avrà l'occasione di riportare il primo set in parità al cambio campo!

17:24

Si sblocca Bronzetti: 1-3

Funziona il servizio di Bronzetti, che riesce finalmente a mettere in difficoltà Gauff e a vincere il suo primo game, accorciando sull'1-3 nel primo set.

17:20

Scappa via Coco Gauff: 3-0 nel primo set

Un solo quindici per Bronzetti sul servizio di Gauff, che accelera e scappa sul 3-0 nel primo set. Serve una reazione almeno in battuta per restare in partita.

17:17

Break di Coco Gauff: Bronzetti già costretta ad inseguire

Coco Gauff praticamente perfetta sul servizio di Bronzetti, arriva il break sognato dall'azzurra, che invece parte già da un pesante 0-2 con servizio all'americana.

17:12

Bronzetti-Gauff 0-1: occasione sciupata per Lucia

Tiene il servizio Coco Gauff, che vince il primo game dell'incontro, risalendo dallo 0-30 a favore di Bronzetti e salvandosi ai vantaggi. Peccato, poteva essere una buona occasione per il break in apertura di Lucia.

17:08

Via al match: primo servizio per Gauff

Via al match degli ottavi di finale tra Lucia Bronzetti e Coco Gauff: serve per prima l'americana!

17:02

Le giocatrici fanno il loro ingresso in campo

Mentre gli spalti del campo Centrale vanno riempiendosi, le giocatrici fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: ancora qualche minuto e sarà Bronzetti-Gauff per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati.

16:58

Difficile vedere un derby azzurro ai quarti

Il tabellone lo consentirebbe, ma sarà molto difficile vedere un derby azzurro ai quarti di finale di Cincinnati: la vincente della sfida tra Bronzetti e Gauff, infatti, troverà quella dell'incontro tra Paolini e Krejcikova, in programma a seguire sempre sul Centrale.

16:52

I precedenti tra Bronzetti e Gauff

A livello Wta, c'è un solo precedente tra Lucia Bronzetti e Coco Gauff, risalente alla scorsa stagione: Indian Wells 2024, terzo turno, con vittoria in due set dell'americana, che si impose nettamente nel primo set per 6-2 e faticosamente nel secondo per 7-5 al tie-break. Volendo risalire ai tempi dell'ITF, c'è un incontro datato 2019, che al primo turno di Saint-Gaudens vide imporsi con un doppio 6-4 l'allora 15enne Coco.

16:45

Obiettivo Finals BJKC per Bronzetti

Non solo il Ranking Wta in palio per Lucia Bronzetti, che in questo finale di stagione si gioca anche un altro obiettivo: quello di essere scelta come seconda singolarista azzurra, dopo Jasmine Paolini, per le Finals della Billie Jean King Cup, in programma a Shenzen, in Cina, a partire dal prossimo 16 settembre.

16:36

Balzo in avanti nel Ranking per Bronzetti

Con il centinaio di punti già conquistati a Cincinnati grazie alle vittorie su Zhu Lin, Daria Kasatkina e Jelena Ostapenko, è certo che Lucia Bronzetti tornerà tra le prime 60 giocatrici al Mondo, con una proiezione da numero 56 del Ranking Wta.

16:28

Gauff mai più al top dopo Parigi

Se c'è una speranza in più per Lucia Bronzetti, è quella di trovare una Coco Gauff non al massimo della forma. La numero 2 del Ranking Wta, dopo il trionfo di Parigi al Roland Garros, secondo Slam in carriera, ha attraversato mesi di appannamento, con tre sole vittorie ottenute sul campo. Tra queste il successo in due set su Wang Xinyu al debutto a Cincinnati, mentre il secondo passaggio del turno è arrivato a tavolino, senza neanche scendere in campo contro Yastremska.

16:20

Stagione con più ombre che luci per la numero 2 italiana

La numero 2 del tennis italiano, 61ª nella graduatoria Wta, viene da una stagione con più ombre che luci, nella quale il picco è stato rappresentato dalla finale raggiunta nel torneo di Cluji-Napoca, in Romania. L'avvio del torneo di Cincinnati però ha restituito una Bronzetti brillante, che certamente proverà a dare del filo da torcere alla favoritissima Gauff.

16:12

Bronzetti a caccia dell'impresa

Servirà un'impresa a Lucia Bronzetti per conquistare i quarti di finale a Cincinnati. La 26enne romagnola, che ha fin qui sorprendentemente già eliminato Kasatkina e Ostapenko, sarà chiamata a superare i propri limiti contro Coco Gauff, numero 2 del Ranking Wta e già vincitrice in Ohio nel 2023.

16:05

Paolini e la frase sul rapporto con Furlan: "Con lui…"

Intervistata a Cincinnati, Jasmine Paolini è tornata a parlare della separazione dal suo storico allenatore Renzo Furlan: "Con lui…". APPROFONDISCI

16:00

Sul Centrale di Cincinnati come al Foro Italico

Sarà un Centrale di Cincinnati tricolore quello che oggi ospiterà esclusivamente i match delle italiane e degli italiani in gara. Aprirà Bronzetti alle 17 contro Coco Gauff, seguita da Paolini, che non prima delle 19 affronterà Krejcikova, gare valide per gli ottavi di finale del torneo femminile, e chiuderà Sinner, non prima delle 21, con il quarto di finale contro Auger-Aliassime.

Cincinnati, Usa