Paolini e la frase sul rapporto con Furlan: "Con lui sette anni magnifici. Adesso cerco un coach che..."

Jasmine Paolini ha inaugurato con un successo il suo cammino nel WTA 1000 di Cincinnati . Settima forza del seeding, ha superato al debutto la greca Sakkari con un doppio 7-6 , prendendosi la rivincita dopo il ko subito a Madrid qualche mese prima. L'azzurra si è così regalata il terzo turno contro Ashlyn Krueger, tuttavia ha ricordato che per lei questo è un periodo di transizione. Dopo la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con il suo storico coach, Renzo Furlan , Paolini aveva deciso di affidarsi allo spagnolo Marc Lopez. Dopo pochi mesi, però, altro dietrofront: via Lopez e dentro Federico Gaio, che - per usare un termine calcistico - si potrebbe definire un traghettatore. L'accompagnerà infatti fino allo US Open, tuttavia Jasmine continua a cercare un nuovo coach . Lo ha ribadito in un'intervista a Tennis Channel, facendo il punto della situazione.

Paolini rivela cosa cerca in un coach

Intervistata dopo il successo all'esordio in Ohio, Paolini ha dichiarato: "Allo stato attuale l'obiettivo è trovare la persona giusta. Sono alla ricerca di qualcuno che conosca bene il tennis, ma soprattutto che riesca a darmi un po' di serenità e di calma perché io sono l'opposto". Sulla scelta di affidarsi temporaneamente a Federico Gaio, invece: "Devo ringraziare la Federazione perché fortunatamente mi sta dando grande sostegno, con una persona che conosco bene poiché mi allenavo lì fin da piccola. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma per il momento abbiamo un buon feeling". Infine, sulla scelta di dire addio a Renzo Furlan: "Sono cose che succedono. Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e vissuto sette anni incredibili, ma a volte senti che è arrivato il momento di un cambiamento. Ai tempi cercavo qualcosa di differente e ora sta accadendo lo stesso".