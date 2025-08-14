Matteo Berrettini salta anche gli Us Open: è ufficiale 

Il rischio forfait era alto. Adesso è ufficiale: Matteo Berrettini non parteciperà agli Us Open dopo aver saltato anche il torneo di Cincinnati a causa di alcuni guai fisici. Non è un fulmine a ciel sereno, ma l'assenza pesa considerando che il tennista romano non gioca da mesi e di conseguenza sta perdendo posizioni all'interno della classifica Atp, dove è scivolato sotto al 50° posto.

Berrettini fuori dalla entry list degli Us Open

Berrettini si è dunque ritirato dall’entry list degli Us Open e ha lasciato il posto allo statunitense Brandon Holt. Il tennista romano è fermo da Wimbledon e, più in generale, ha giocato solo un match negli ultimi tre mesi, perdendo contro Kamil Majchrzak. Dopo quella sconfitta, Berrettini ha dichiarato: "Mi serve tempo, ora devo riflettere...". Questo periodo di riflessione, evidentemente, non è finito...