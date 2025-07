Ancora un forfait per Matteo Berrettini: non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati

Matteo Berrettini non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma in Ohio (Stati Uniti) dal 7 agosto. La notizia è arrivata a una settimana dall'inizio dell'evento ed è particolarmente preoccupante. Per il tennista azzurro si tratta infatti del quarto forfait consecutivo. Dopo aver rinunciato ai tornei di Kitzbuhel e Gstaad, entrambi su terra battuta, dove lo scorso anno si era laureato campione, Berrettini si era ritirato anche dal Masters 1000 di Toronto. Inoltre, da quando si è infortunato a Roma nel match contro Ruud, ha disputato un solo incontro ufficiale, a Wimbledon, venendo sconfitto al primo turno dal polacco Majchrzak in cinque set. Al momento risulta iscritto allo US Open, tuttavia la sua presenza non è mai stata così a rischio.