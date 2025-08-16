Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Zverev, il malessere con Shelton e la frase che spaventa i tifosi per la semifinale con Alcaraz 

Il tedesco vince e convince contro Shelton ma il suo stato di salute non è al massimo: i dettagli
Zverev, il malessere con Shelton e la frase che spaventa i tifosi per la semifinale con Alcaraz  © EPA
1 min
TagsZverev

Alexander Zverev non ha faticato più di tanto ad eliminare Shelton ai quarti di Ciccinati, chiudendo la pratica con un doppio 6-2 nel giro di 77 minuti. Eppure non è andato tutto liscio: il tedesco non era al massimo fisicamente, al punto da essere costretto a chiamare il medico per apparenti problemi di respirazione in avvio di secondo set. Lo stop non gli ha impedito di giocare bene poco dopo, ma è lui stesso a lanciare l’allarme in vista della semifinale contro Alcaraz

Zverev e i problemi fisici a Cincinnati 

“In questo momento non mi sento benissimo... Non so esattamente cosa sia successo. Sono sceso in campo e mi sono sentito subito al meglio, come mai era accaduto negli ultimi mesi. Sentivo la palla incredibilmente bene da entrambe le parti. Nel primo set ho iniziato a sentirmi male fisicamente e la situazione è peggiorata progressivamente. Ma sono in semifinale e farò tutto il possibile per essere al cento per cento”, ha detto Zverev che è davanti nei precedenti con lo spagnolo Alcaraz. 

 

 

