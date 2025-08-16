Navarro, niente doppio misto con Sinner: cosa succede ora a Cincinnati. Tutti gli scenari possibili

Jannik Sinner non ha una partner per il torneo di doppio misto dell’US Open 2025, dopo il forfait di Emma Navarro, che ha scelto di partecipare al Wta 500 di Monterrey. Il nuovo formato del torneo misto, concentrato in due giorni (19-20 agosto) e fissato prima dell’inizio del tabellone principale, ha già suscitato molte discussioni. Sinner, attualmente impegnato al Cincinnati Open dove potrebbe giocare la finale lunedì, ha tempo fino a domani (ore 14 di domenica 17 agosto) per trovare una nuova compagna e mantenere l’iscrizione, a patto che la classifica combinata di singolare soddisfi i requisiti del 28 luglio. Tra le opzioni, si ipotizza Aryna Sabalenka, libera dopo il ritiro del suo partner Grigor Dimitrov, anche se la bielorussa aveva dichiarato di non voler più partecipare. In alternativa, Sinner potrebbe decidere di rinunciare al doppio misto, considerando il calendario fittissimo.